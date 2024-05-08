En ölümcül kanser türlerinden biri! Özellikle bu yaş aralığına dikkat...

Bazı genetik mutasyonları taşıyan kişilerde ailesel meme, yumurtalık, kolon, pankreas kanserleri görüldüğüne işaret eden Dr. Kaplan "BRCA ve HNPCC denilen bu mutasyonları ailesinde taşıyan kişilerin kanser taramaları açısından diğer kişilere göre daha dikkatli olması gerekir. Böyle bir aile öyküsü olanlarda yumurtalık kanseri açısından yıllık düzenli muayene, ultrason ve tümör markörleri taranmalıdır. Ayrıca bu kişilere genetik danışmanlık verilmeli, çocuk istemi tamamlandıktan sonra ise hasta ile görüşülerek önlem amaçlı iki taraflı yumurtalıkların alınması bir seçenek olarak sunulmalıdır" dedi.



"5 YILLIK SAĞ KALIM ORANI YÜZDE 40"

Dr. Kaplan yumurtalık kanserlerinin çevre dokuya komşuluk yoluyla diğer dokulara ise kan ve lenf sistemi yoluyla yayılabileceğine değinerek tedavi sürecinin cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi ve hormon tedavilerinin uygun koşullarda kombine edilmesi ile yapıldığını ancak tüm bu tedavilere rağmen 5 yıllık sağ kalım oranının yüzde 40 civarında olduğunu söyledi.

Epitelyal yumurtalık kanserlerinin haricinde yumurtalık dokusunun diğer bölümlerinden köken alan pek çok yumurtalık kanseri çeşidi bulunsa da bunların görülme sıklığının daha düşük olduğunu ve çoğunlukla daha erken yaşlarda görülüp, daha erken evrede tanı aldığından bahseden Dr. Kaplan bu tip kanserlerde agresif bir cerrahi yerine rahim ve yumurtalıkları koruyucu cerrahilerin tercih edildiğini dile getirdi.

Ölüm oranının yüksekliği ve geç evrede tanı alması nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan Dr. Kaplan "Yumurtalık kanserinin rutin bir tarama testi olmasa da yıllık kadın doğum muayeneleri, smear takipleri son derece önemlidir. Ayrıca adet döngüsünde oluşan değişiklikler, ağrı, kanama gibi jinekolojik semptomları göz ardı etmemek ve hekim kontrolü olmak kanseri erken evrelerde yakalayabilme şansı sağlamaktadır" dedi