En sağlıklı içecek olarak biliniyor! Bir bardağında sayısız vitamin var

Badem iyi oranda protein içermektedir. Badem güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif stresi önlemede önemli bir rol oynayan α-tokoferol kaynağıdır. Sodyum oranı düşüktür. Doymuş yağ ve kolestrol içeriği düşüktür.

KİMLER BADEM SÜTÜ İÇMELİ?

*İnek sütü veya keçi sütüne karşı hassasiyeti olanlar kişiler

*Veganlar,

*Laktoz intoleransı olanlar

*Keçi veya inek sütünün sindiriminde güçlük yaşayanlar

EVDE BADEM SÜTÜ YAPIMI

1 su bardağı çiğ badem

3 su bardağı su

1 su bardağı badem bir gün öncesinde 2 su bardağı suda bekletilir. Yumuşayan bademlerin suyu süzülüp kabukları soyulduktan sonra süzülmüş su ve kabuksuz bademler tekrar birleştirilerek blenderdan geçirilir. Üzerine 1 bardak su daha ilave edilerek karıştırılır. İnce bir tülbent yardımıyla badem sütü süzülür.