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En sağlıklı içecek olarak biliniyor! Bir bardağında sayısız vitamin var

Badem sütü gluten ve laktoz içermemesi sebebiyle alerjen bünyelerde rahatlıkla tüketilebilecek bir besindir. Vitamin-mineral açısından da en az inek sütü kadar zengin olması sebebiyle hem intoleransı olan kişiler için hem de veganlar için çok sağlıklı bir seçenek oluşturmaktadır. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:00
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EN SAĞLIKLI İÇECEK OLARAK BİLİNİYOR! BİR BARDAĞINDA SAYISIZ VİTAMİN VAR

Badem iyi oranda protein içermektedir. Badem güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif stresi önlemede önemli bir rol oynayan α-tokoferol kaynağıdır. Sodyum oranı düşüktür. Doymuş yağ ve kolestrol içeriği düşüktür.

KİMLER BADEM SÜTÜ İÇMELİ?

*İnek sütü veya keçi sütüne karşı hassasiyeti olanlar kişiler

*Veganlar,

*Laktoz intoleransı olanlar

*Keçi veya inek sütünün sindiriminde güçlük yaşayanlar

EVDE BADEM SÜTÜ YAPIMI

1 su bardağı çiğ badem

3 su bardağı su

1 su bardağı badem bir gün öncesinde 2 su bardağı suda bekletilir. Yumuşayan bademlerin suyu süzülüp kabukları soyulduktan sonra süzülmüş su ve kabuksuz bademler tekrar birleştirilerek blenderdan geçirilir. Üzerine 1 bardak su daha ilave edilerek karıştırılır. İnce bir tülbent yardımıyla badem sütü süzülür.

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