En yaygın çocukluk hastalıklarından biri! Spor yapmak önemli...

10 çocuktan 1'inde görülen astım hastalığı hakkında uzmanlar evebeynleri bilinçlendiren açıklamalarda bulundu. Hem tanısı hem de tedavisi hakkında önemli ipuçları veren doktorlar, astım hastası çocukların açık havada spor yapmalarının solunum kaslarını güçlendirmeye yardımcı olarak hastalığa olumlu etkilerinden de bahsetti.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.05.2022 15:22

Çoğu anne-babanın astım hastası çocuklarının spor yapması ya da açık havada oyunlar oynamasından tedirgin olduğunu belirten Erişkin Alerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, "Uzmanlar tersine çocuğun kontrollü şekilde spor yapmasını öneriyor. Astımı kontrol altında olan çocukların aktif olması ve spor faaliyetlerine katılmaları, solunum kaslarını güçlendirmelerine yardımcı olur" dedi.

Astımın en yaygın çocukluk çağı kronik hastalığı olduğunu ifade eden Erişkin Alerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. Ali Kutlu, neredeyse her 10 çocuktan 1'inin astımlı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kutlu, Astım ile ilgili ailelere önemli uyarılarda bulundu.





"Spor kaslarını güçlendiriyor"

"Bırakın çocuklarınız spor yapsın" önerisinde bulunan Prof. Dr. Ali Kutlu, sporun faydaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Spor astımlı çocukların solunum kaslarını güçlendirmede yardımcı olur. Çoğu anne-baba astım hastası çocuklarının spor yapmasını ya da açık havada oyunlar oynamasını istemez, bundan tedirgin olur. Ancak uzmanlar bunun tam tersini öneriyor. Astımı kontrol altında olan çocukların aktif olması ve spor faaliyetlerine katılması, solunum kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur. Genellikle astım bebeklik ve çocukluk çağlarında başlar, ancak orta ve ileri yaşlarda da görülebilir. Ülkemizde ilaçlarla kontrol altına almakta zorluk çektiğimiz ağır astım vakalarına Batı ülkelerine göre daha az rastlanıyor. Özellikle hastalığı geç yaşta başlamış, kilolu, eşlik eden inatçı sinüzit yakınması ve-veya ilaç alerjisi olan hastalarda ağır astım daha sık gözleniyor."