Enfeksiyon zincirini tetikliyor! Sakın kurban etlerine bunu yapmayın...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organlarının çevreye gelişigüzel atılmasının "kist hidatik" olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Tetkililer, iç organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini belirtti. Sıcak havada beklemiş çiğ etin bakteri oluşturabileceği ve bu oluşan bakterili etin hayvanlar tarafından tüketildiğinde bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.



Veteriner hekimler, Kurban Bayramı'nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini belirtti. Yetkililer et türevi kistli organ ve sakatatların kedi ile köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade ederek kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığını, bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırdığına dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatatlarının gelişigüzel çöpe atılmasının 'kist hidatik' olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabildiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın ölümlere kadar yol açabildiğine dikkat çekti.