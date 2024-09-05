Enfeksiyonlara karşı endişelenen aileler dikkat! Uzman uyardı: "Eller bu şekilde yıkanmalı"



YOĞURT GİBİ PROBİYOTİKLİ GIDALAR BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Uzm. Dr. Tanal, çocukların enfeksiyonlara karşı savunmasını güçlendirebilecek gıdaları şöyle sıraladı: "Bu gıdalar et, sebze ve meyve, tahıl ve sağlıklı yağlar olmak üzere dört ana grupta toplanabilir. Ancak önemli olan bu gıdaların doğal kaynaklardan elde edilmiş olmalarıdır. Çocuklar abur cubur ve benzeri paketli işlenmiş gıdalardan uzak tutulmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren yoğurt gibi probiyotik içeren gıdaların tüketilmesi sağlanmalıdır. Kanda demir seviyesi kontrol edilmeli, gerekirse desteklenmelidir. Demirden zengin gıdalar diğer besinlerle birlikte dengeli bir şekilde tüketilmelidir. D vitamini eksikliği de bağışıklığı azaltır. D vitamini almak için güneşli havalarda mutlaka dışarıda vakit geçirilmeli, eksikliği durumunda gerekirse takviye alınmalıdır. Çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmak da bağışıklık sistemini zayıflatır. Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını arttırır ve savunma sistemini zayıflatır. Bu nedenle çocuklarımızın fazla kilo alımını engellemek için yine dengeli beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir."