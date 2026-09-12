“Enfeksiyonun normal seyri” deyip geçmeyin! Uzmanı sepsis için kritik belirtiyi açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, sepsisin vücudun bir enfeksiyona verdiği yanıtın organlara zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan ciddi bir klinik tablo olduğunu belirtti.

Akciğer, idrar yolları, karın içi enfeksiyonlar ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının bazı hastalarda sepsise ilerleyebileceğine dikkati çeken Hraloğlu, enfeksiyonun kaynağı ve hastanın genel sağlık durumunun sürecin seyrinde önemli olduğunu ifade etti.



"HASTANIN GENEL DURUMUNDAKİ HIZLI DEĞİŞİM ÖNEMLİ"

Sepsisin erken dönemde farklı hastalıklarla karıştırılabilecek belirtilerle başlayabileceğini aktaran Hraloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek ateş veya bazı hastalarda vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi, titreme, kalp hızında artış, hızlı nefes alıp verme, belirgin halsizlik ve bilinç durumunda değişiklik sepsis açısından uyarıcı olabilir. Özellikle bir enfeksiyon sırasında kişinin genel durumunda kısa sürede belirgin bir kötüleşme meydana geliyorsa bunun göz ardı edilmemesi gerekir."

Hraloğlu, kişinin ev ortamında enfeksiyonun sepsise ilerlediğini kesin olarak anlamasının mümkün olmadığını ancak bazı değişikliklerin sağlık kuruluşuna başvurma gerekliliğini gösterebileceğini vurguladı.