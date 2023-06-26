Etin yanında mutlaka bunu tüketin! Riskleri en aza indiriyor

Etin değerli gıda maddesi olduğunu belirten Yılmaz, aynı günde fazla et tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Etin protein miktarı, yağda eriyen vitaminler grubu ve demir içeriğiyle besleyici bir gıda olduğunu anlatan Yılmaz, "Baktığımızda tüketimi insan sağlığı açısından oldukça önemli ama aynı gün içerisinde çok fazla yüklenme olduğundan dolayı da buna dikkat etmeliyiz. Et tüketiminin yanında gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt ve cacık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Pişirilen etlerin yanında antioksidan kapasitesi yüksek olan kekik, kişniş, sumak ve diğer baharatların kullanılmasının da ette pişirmeden meydana gelecek olan birtakım sağlık risklerini azaltıyor." dedi.

Yılmaz, etin pişirilme ve tüketilme şekliyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türk milleti olarak ızgarayı seven bir milletiz. Ama onun yerine haşlama, fırında pişirme veya sebzeli yemek şeklinde tüketilmesi oldukça önemli. Et ile birlikte yanında yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış bir salatayı öneriyoruz. Salatanın içerisinde bulunan C vitamini etin içerisinde bulunan demirin emilimini daha kolaylaştırmaktadır. Bu da tüketici sağlığı açısından oldukça önemlidir."