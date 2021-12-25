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Etkisine inanamayacaksınız: Aç karnına pekmeze limon sıkıp yerseniz…

Kış ayları, hemen herkese oldukça farklı etkilerle geldi. Birçok kişi, soğuk algınlığı endişesi, bağışıklık sistemindeki düşüş veya genelde yorgun hissetme gibi sorunlarla karşı karşıya. Fakat tüm bu sorunları ortadan kaldırabilecek, kendinizi olduğunuzdan çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir karışım mevcut: Pekmez ve limon. Pekmezin ve limonun doğal gücü, tüm bedeninizde yenilenmeyi tetikleyebilecek güçlü etkilere sahip. Peki bunu yediğinizde neler oluyor?

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:05
Etkisine inanamayacaksınız: Aç karnına pekmeze limon sıkıp yerseniz…

Pekmez limon karışımı nedir, nasıl uygulanır sorusunun cevabını bilen kişi sayısı az olsa da aslında oldukça eski bir tarif. Bu tarif ile bağışıklık sistemini güçlendirmek, birçok kişi için en iyi alternatiflerden biri. Bu tarifi uyguladığınızda ise etkisi oldukça güçlü hale geliyor. Limonun yoğun C vitamininin yanı sıra pekmezin meyve özlerinin tüm faydalarını içinde barındırması, en iyi sonuçlara ulaşmayı sağlıyor. İşte tarifi…

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut olabilir)
  • Yarım limonun taze sıkılmış suyu
  • 1 su bardağından biraz az içme suyu

Bu pekmez-limon suyu karışımını, sabah ve akşam aç karnına bir kaşık olmak üzere günde iki kaşık tüketebilirsiniz. Böylece kansızlık dahil birçok rahatsızlığa karşı bünyenizi sağlamlaştırmak oldukça kolay hale gelecektir. Fakat haftada 6 gün içtiyseniz bir gün vücudunuzu dinlendirmek önemlidir. Bu nedenle vücudunuzu sürekli olarak bu karışıma alıştırmamaya da dikkat etmek önemli. Peki bu karışım, vücudunuzda nasıl etkiler oluşturuyor. İşte cevabı…

  • Rahatsız edici belirtilerden biri olan öksürüğü kısa sürede kesiyor.
  • Grip, nezle veya soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı doğal bir koruyucu haline dönüşüyor. Bu hastalıklara karşı savaşırken aynı zamanda çabuk geçmesini de sağlıyor.
  • Boğazdaki ağrı, kaşıntı gibi belirtilerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
  • Pekmez, içeriğindeki yoğun demir sayesinde kansızlık sorununu ortadan kaldırıyor.
  • Gün içerisinde halsiz ve yorgun hissetme sorununu bitirmeyi sağlayan önemli bir enerji kaynağı haline geliyor.
  • Pekmez, tatlı yeme isteğini kısarak kilo verme sürecine yardımcı oluyor.
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