Etkisine inanamayacaksınız: Aç karnına pekmeze limon sıkıp yerseniz…

Pekmez limon karışımı nedir, nasıl uygulanır sorusunun cevabını bilen kişi sayısı az olsa da aslında oldukça eski bir tarif. Bu tarif ile bağışıklık sistemini güçlendirmek, birçok kişi için en iyi alternatiflerden biri. Bu tarifi uyguladığınızda ise etkisi oldukça güçlü hale geliyor. Limonun yoğun C vitamininin yanı sıra pekmezin meyve özlerinin tüm faydalarını içinde barındırması, en iyi sonuçlara ulaşmayı sağlıyor. İşte tarifi…

Malzemeler:

3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut olabilir)

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

1 su bardağından biraz az içme suyu

Bu pekmez-limon suyu karışımını, sabah ve akşam aç karnına bir kaşık olmak üzere günde iki kaşık tüketebilirsiniz. Böylece kansızlık dahil birçok rahatsızlığa karşı bünyenizi sağlamlaştırmak oldukça kolay hale gelecektir. Fakat haftada 6 gün içtiyseniz bir gün vücudunuzu dinlendirmek önemlidir. Bu nedenle vücudunuzu sürekli olarak bu karışıma alıştırmamaya da dikkat etmek önemli. Peki bu karışım, vücudunuzda nasıl etkiler oluşturuyor. İşte cevabı…