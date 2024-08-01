Ev işi yapmak kanser riskini azaltıyor! Günde 4.5 dakika...

Haber sitesi Euronews'ta kısa süre önce yer alan bir araştırmaya göre, 4,5 dakika gibi kısa süreli bir egzersiz yapmak, bazı kanser türleriyle karşı karşıya kalma riskini yüzde 32'ye varan oranda düşürüyor. Sydney Üniversitesi tarafından başkanlığını Prof. Dr. Emmanuel Stamatakis'in yaptığı bu araştırma kapsamında egzersiz yapmayan 22 binden fazla kişi, yedi yıl boyunca gözlemlendi. Ve araştırma sonucunda günde 4,5 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin, fiziksel aktiviteyle ilintili kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 32'ye varan oranda azaltabileceği saptandı.Araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fiziksel aktiviteyle ilintili olduğunu bildirdiği 13 kanser türüne yönelik incelemelerin yanı sıra katılımcıların genel kanser riski oranlarını da gözlemledi. Araştırmada kanser geçmişi olan kişiler yer almadı. Çalışmaya katılan kişilerin aktiviteleri, hareketi ölçen ve bileğe takılabilir cihazlar sayesinde takip edildi. Boş zamanlarında egzersiz yapmayan ve haftada ortalama 1 defa yürüyüş yapanların gözlemlendiği araştırmanın yaş ortalaması 62 olarak kaydedildi. Stamatakis, daha önceki araştırmaların egzersiz yapmayan kişilerin kanser riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koyduğunu belirterek "Bu araştırmada profesyonel olmayan yoğun egzersiz biçimlerine odaklandık" dedi.Stamatakis, "Orta yaşlı insanların çoğunun düzenli egzersiz yapmamasının onları artan kanser riskiyle karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Ancak fiziksel aktivite takip cihazları gibi teknolojilerin ortaya çıkmasıyla günlük yaşamdaki kısa süreli fiziksel aktivitelerin etkisini inceleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Yoğun ev işi, hızlı yürüyüş ve merdiven çıkma gibi kısa süreli aktivitelerin incelendiği araştırmada, araştırmacılar fiziksel aktivitenin artmasıyla faydanın da arttığını kaydetti. Söz konusu aktivitelerin çoğunun yaklaşık bir dakika sürdüğü belirtildi.