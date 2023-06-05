Evde Göz Tansiyonu Nasıl Ölçülür? Göz Tansiyonu Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Evde göz tansiyonu nasıl ölçülür konusunda bilgi sahibi olunabilmesi için içerikte hem detaylı hem de akıcı bir anlatım yöntemi kullanarak göz tansiyonu evde nasıl ölçülür sorusunu yanıtladık. Peki ya göz tansiyonu testi nasıl yapılır ve böyle bir problemin olup olmadığı nasıl ortaya çıkar? Göz tansiyonu olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusunun güvenilir kaynaklardan araştırılarak verilmiş yanıtı…

Evde Göz Tansiyonu Nasıl Ölçülür?

Evde göz tansiyonu ölçümü yapmak için öncelikle hijyen olmazsa olmazdır. Eller sabunlu su ile çok iyi bir şekilde anti bakteriyel hale getirildikten sonra iyice kurulanmalıdır. Aynı zamanda eğer tırnaklar uzunsa iyice kesilmelidir.

Mevzubahis göz gibi hassas bir organ olduğu için, ortamın rahat olması, sessiz olması önemlidir. Gözlük veya lensler çıktıktan sonra göz tansiyonu ölçerin çalıştığından emin olunmalı ve cihazın kullanım talimatları hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak şekilde dikkatlice okunmalıdır.

Akabinde cihazın probu göze yaklaştırılmalıdır fakat göze temas etmemeli. Ölçümün doğru olabilmesi adına cihazın konumunun doğru olduğundan emin olunmalıdır. Ardından cihaz düğmesine basarak kişi gözü açık halde ölçümün bitmesini beklemelidir. Ölçüm genellikle birkaç saniye kadar kısa sürede gerçekleşir.

Son aşama olarak da ölçüm cihazı kayıtları kaydederek kişiye gerekli bilgileri aktaracaktır. Eğer göz tansiyonu normalin üstünde ya da altında seyrediyorsa kişinin bir göz hekimine başvurması ve muayene olması gerekmektedir.

Göz Tansiyonu Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle kişi bunun için muayene olmalı ve bir göz doktorundan rapor almalıdır. Fakat yine de kişiler aynı işlemi evde de yapabilir ve göz tansiyonları olup olmadığını bazı belirtileri test ederek öğrenebilirler.

Göz tansiyonlarının belirtileri genelde gizli bir şekilde ortaya çıkar, ilk başlarda pek fazla fark edilmez. Göz tansiyonu kişiye sorun yaratacak hale gelene kadar ağrısızdır ve görüş kaybı yaşatmaz. Bu nedenle herkesin rutin göz muayenesi yaptırması ve glokom taramasına girmesi önerilmektedir.

Düzenli göz muayeneleri, göz tansiyonu kontrol altına almak ya erkenden müdahale edebilmek adına çok önemlidir. Göz hekimi, kişinin göz tansiyonu ve glokom riskini değerlendirecek, gerekirse ilave testler yapacak ya da kişiye uygun takip planları önerecektir.

Bu sebeple, kişiler göz tansiyonunun olup olmadığını net bir biçimde belirlemek istiyorsa bir göz doktoruna danışmalıdırlar.

Aynı zamanda düzenli olarak evde göz tansiyonunu ölçen kişiler doktorun kendi muayenesinde ölçtüğü değerler ile kendi ölçeri arasındaki farkı kontrol edip yanlış bir sonucun önüne geçebilirler.