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Eve gelir gelmez bunu yapın! Kış enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemler açıklandı

Havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonları yeniden gündeme geldi. Özellikle yüksek ateş, kas ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerle başlayan hastalıklar birbirine karıştırılabiliyor. Uzmanlar, grip ile basit soğuk algınlığı arasındaki farkların doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı da uyarıyor. Peki, hangi belirtiler grip işareti olabilir, kimler enfeksiyonlara karşı daha fazla risk altında? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

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İHA
İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:20
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EVE GELİR GELMEZ BUNU YAPIN! KIŞ ENFEKSİYONLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Grip gibi basit soğuk algınlığının birbirinden ayırt edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Bilek, hastalığın ani başlaması, yüksek ateş ve belirgin kas-eklem ağrılarının grip ihtimalini arttırdığını kaydetti. Diyabet, KOAH, böbrek ve karaciğer yetmezliği bulununlar, kanser tedavisi görenler, organ nakli hastaları, küçük çocuklar ve gebelerin risk grubunda olduğunu anlattı.



"VİRAL ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK ETKİLİ DEĞİL"
RSV ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra özellikle çocuklarda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle seyreden mide-bağırsak enfeksiyonlarının da görülebildiğini ifade eden Bilek, "Bu hastalıkların büyük bölümü viral etkenlerden kaynaklanıyor. Viral hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yok. Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncine neden oluyor" dedi.



"OLAĞAN DIŞI BİR SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL"
Yeni bir salgın endişesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilek, mevcut enfeksiyon tablosunun mevsimsel beklentilerle uyumlu olduğunu ve olağan dışı bir hasta artışı bulunmadığını ifade etti. Risk grubundaki kişilerin grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Bilek, erken başvurunun da hastalığın ağır seyretmesini önlemede önemli olduğunu dile getirdi.



ALINACAK TEDBİRLER
Korunmada hijyenin önemine dikkat çeken Bilek, "Dışarıdan eve geldiğimizde ellerimizi yıkamalıyız. Hastaysak mümkün olduğunca evde dinlenmeli, dışarı çıkmak zorundaysak maske takmalıyız. Böylece enfeksiyonu başkalarına bulaştırmamaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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