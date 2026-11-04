Eve gelir gelmez bunu yapın! Kış enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemler açıklandı

Grip gibi basit soğuk algınlığının birbirinden ayırt edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Bilek, hastalığın ani başlaması, yüksek ateş ve belirgin kas-eklem ağrılarının grip ihtimalini arttırdığını kaydetti. Diyabet, KOAH, böbrek ve karaciğer yetmezliği bulununlar, kanser tedavisi görenler, organ nakli hastaları, küçük çocuklar ve gebelerin risk grubunda olduğunu anlattı.





"VİRAL ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK ETKİLİ DEĞİL"

RSV ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra özellikle çocuklarda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle seyreden mide-bağırsak enfeksiyonlarının da görülebildiğini ifade eden Bilek, "Bu hastalıkların büyük bölümü viral etkenlerden kaynaklanıyor. Viral hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yok. Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncine neden oluyor" dedi.





"OLAĞAN DIŞI BİR SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yeni bir salgın endişesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilek, mevcut enfeksiyon tablosunun mevsimsel beklentilerle uyumlu olduğunu ve olağan dışı bir hasta artışı bulunmadığını ifade etti. Risk grubundaki kişilerin grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Bilek, erken başvurunun da hastalığın ağır seyretmesini önlemede önemli olduğunu dile getirdi.





ALINACAK TEDBİRLER

Korunmada hijyenin önemine dikkat çeken Bilek, "Dışarıdan eve geldiğimizde ellerimizi yıkamalıyız. Hastaysak mümkün olduğunca evde dinlenmeli, dışarı çıkmak zorundaysak maske takmalıyız. Böylece enfeksiyonu başkalarına bulaştırmamaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.