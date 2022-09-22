Evliliğin ilk 5 yılında büyük tehlike! En sık bu süreçte görülüyor...





"Her evliliğin ilk dönemi biraz karmaşıktır"

Ben olmaktan biz olmaya geçilen evlilik yaşamını her iki taraf için de uyum gerektiren bir süreç olduğunu kaydeden Dr. Hatice Harmancı, "Bu sebeple her evliliğin ilk dönemi biraz karmaşıktır. Evlilik öncesi birbirini tanıma ya da flört süresi ne kadar uzun olursa olsun aynı evde yaşamak ve biz olabilme süreci her çift için zor olabilmektedir. Öncesinde sınırlı süre görüşülebilen, görüşmek için özen gösterilen sevgiliyle sürekli aynı evde olmak ve eşin davranışsal zaaflarının farkına varmak çiftlerde hayal kırıklığı yaşatabilir. Bu dönemde eş zamanlı olarak ortaya çıkan toplumsal beklentiler (gelin olmak, damat olmak, yeni bir ekonomiyi yönetebilmek, çocuk sahibi olmak, çalışma yaşamı içinde mesailer ve uygun saatlerde evde olmak ve yeni bir evin tüm sorumlulukları vb.) de uyum sürecinde zorlanmalara katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Kutsal kabul edilen aile kurumunda ne oluyor da ilk 5 yıl içinde boşanmalar hızlanıyor? sorusunun cevabını bulabilmenin oldukça önemli olduğunu aktaran Hatice Harmancı, "Bunun için de önce bireyden başlayarak toplum bazında bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle, evlilik iki ayrı kişi arasında bir akittir. Bu sebeple bireylerin kendilerini tanımaları, ne istediklerini bilmeleri ve akılcı davranmaları oldukça önemlidir. Her birey özeldir ve sınırları/sınırlılıkları farklıdır. Bu evlilik için de geçerlidir ve yeni kurulacak birliğin ayrı sınırları olduğu kabul edilmelidir. Yeni evliliğin sınırlarının çiftler tarafından belirlenmesine izin verilmeli, saygı duyulmalıdır. Bireyler yeni evlerini kurarken eski bilgilerini kullanırlar ancak bu oluşumun yeni olduğu, çifte özgü olduğu kabul edilmeli ve dışarıdan müdahaleye izin verilmemelidir. Yeni bir oluşumda acemilikler olabileceği kabul edilmelidir. Çiftlerin aynı takımda oldukları unutulmamalıdır. Evlilik rekabet veya hasımlığın olduğu bir kurum değildir. Bütün iyi niyete karşın yanlış anlaşılmalar, incinmeler her zaman olabilir, her ilişkide olabilir. Birlikte aşılamayan bir sorun varsa da mutlaka çift ilişkisiyle ilgili profesyonel bir destek alınmalıdır" diye konuştu.