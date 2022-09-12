Faydaları saymakla bitmeyen bu besin sağlığınızı tavan yaptıracak! Adeta doğal bir antibiyotik...

Propolis; çam, kavak, kozalak salgıları ve yaprak tomurcukları gibi çeşitli bitkilerden bal arılarının topladığı bir maddedir. Propolis ilk Yunanlılar tarafından antibiyotik olarak kullanılmıştır. Propolis kelimesinin kökeni Yunanca'dan gelmektedir. Anlamı ise''pro''; ilk veya önünde ve "polis''; şehir demektir. Bal arıları tarafından kovanlardaki çatlakları onarmak için özenle toplanır. Arıların propolis oluşturmasında iki önemli sebep vardır. Kovanı mikrobiyal enfeksiyonlara karşı ve böcek gibi davetsiz misafirlere karşı korumak.

Propolis, bal arıları tarafından kovanlarında meydana gelen çatlakları onarmak ve sızdırmaz hale getirmek için büyük bir özenle toplanır ve kovana getirilir. Arıların propolis oluşturmasının temel amacı; arı kovanının mikrobiyal enfeksiyonlardan korumak, peteklerin onarımı, güçlendirilmesi ve böcek gibi istenmeyen misafirlere karşı kovanı korumaktır. Propolis antibakteriyel özellik göstererek kovanın hijyenine katkıda bulunur.

Propolis B1, B2, B6, C ve E vitaminleri; magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, bakır ve demir gibi mineralleri içerir.