Faydası saymakla bitmiyor! Antioksidan deposu depresyonu önlüyor...

Sudan sonra en sağlıklı içeceklerden biri olan kahve hakkında konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Çelebi, yararlarına ve nasıl tüketilmesi gerektiğine dair detaylı bilgilendirmelerde bulundu. 5 Aralık Dünya Kahve Günü nedeniyle özellikle Türk kahvesi hakkında konuşan Çelebi, günde 1 bardak tüketiminin depresyonu yüzde 10 oranında engellediğini belirtti. Ek olarak kahvenin diğer faydalarından bahseden uzman, kimlerin kahveyi dikkatli içmesi gerektiğini de anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 05.12.2023 16:41 PAYLAŞ ABONE OL

Kahve tüketimimin faydalarını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Çelebi, "Yapılan bazı çalışmalara göre günde 1 fincan kahve içmek, depresyon riskini yaklaşık yüzde 10 azaltmaktadır ve daha mutlu hissetmenizi sağlamaktadır. Araştırmacılar kahvenin bu etkisini kafeinden daha çok içerdiği antioksidanlara borçlu olduğunu vurgulamaktadır" dedi.



Kahve tüketiminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazla olduğunu söyleyen Dyt. Çelebi, "Özellikle ülkemizin başlıca kültürü olan Türk Kahvesi birçok ortamın vazgeçilmezidir. Kimi kişiler Türk Kahvesi ve diğer kahve çeşitlerini sade tüketirken kimileri de şekerli veya aromalı tüketmektedir ve bu tüketim giderek artmaktadır. Kahve, kafein haricinde yaklaşık 400 kimyasal, eser miktarda antioksidan, niasin, bazı mineraller, tanen ve karamelize olmuş şeker içermektedir. Kahvenin kendisi kalori içermez ancak süt, krema ve şeker eklenmesiyle kalorisi artmaktadır'' şeklinde konuştu.