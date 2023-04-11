Faydası saymakla bitmiyor! Kronik hastalıkları kökten bitiriyor...

Tarçın kan şekerini düşürür mü?

Araştırmalar evet diyor. Bu popüler baharat, tarçın ağacının kabuğundan gelir ve kabak baharat lattesinden Cincinnati biberine kadar her şeyde kullanılır. Tarçın, özellikle kan şekeri yüksek olan insanlar için harikadır. Yiyeceklere şeker eklemeden tatlı bir tat verir ve araştırmalar, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini düşürebileceğini göstermektedir.

Tarçın, yüksek kan kolesterolünü ve trigliserit düzeylerini düşürmek gibi kalp sağlığına da fayda sağlayabilir. Bu, özellikle kalp hastalığı geliştirme riski daha yüksek olan diyabetli kişiler için önemlidir.

Tarçın, diyabet ilaçlarının veya karbonhidrat kontrollü bir diyetin yerine geçmez, ancak sağlıklı bir yaşam tarzına yardımcı olabilir.

Öğün ipucu: Yoğurt, meyve veya sıcak mısır gevreği üzerine serpmeyi deneyin veya güveçlerde ve kırmızı biberlerde veya et ovma olarak kullanın.