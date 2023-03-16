Fazla tüketimi zehir etkisi yaratıyor! Sağlıklı bir ömrün anahtarı...

Korkmaz, "Tuz, kan basıncını artırır. Bu nedenle, tansiyonu yüksek olanların yemeklerine tuz koymamaları önerilir. Böbrek bozukluklarında, bazı kalp hastalıklarında, vücudun belirli yerlerinde su toplanmalarına (ödem) sebep olur. Tuzun fazlası sadece ödem yapmaz. Damarlarda dolaşan sıvı miktarının artmasına, kan basıncının yükselmesine (hipertansiyon), kalp ve böbrek hastalıkları ile felç riskinin artmasına neden olur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO); yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak; kemik sağlığını korumak amacıyla tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (bir çay kaşığı) olarak önermektedir. Bu miktar ise yiyeceklere tuz eklemeden, günlük tüketilen peynir, turşu, salça, ekmek gibi çeşitli yiyecek ve içeceklerle sağlanmaktadır. Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin 2012 yılında yaptığı ulusal çalışmaya göre ülkemizde kişi başına günde 15 gram tuz tüketilmektedir. Bu miktar günlük alınması gereken miktarın üç katına karşılık gelmektedir. Hayatınızdan fazla tuzu çıkararak, sağlıklı bir ömür sürmeye bir adım atabilirsiniz" dedi.