Fazla tuz yediğinizin işareti! Ellerde öyle bir belirti veriyor ki...

Yemeğe attığınız tuzun dışında, aslında farkında olmadan birçok besinden tuz alıyoruz. Paketli gıdalar, soslar ve hatta ekmek… Tüm bunlar ekstra tuz alımına neden olarak vücudu büyük oranda yorabilir.
Farkında olmadan alınan bu tuz oranı, insanların tükettiği tuzun yaklaşık dörtte üçünü oluşturduğu konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde en fazla 4-6 gram aralığında olması gerekirken, Türkiye'de ortalama olarak 18 gramlara varan bir tüketim ortaya çıkabiliyor.
Tuz, vücudun su tutmasına neden olabilir, bu da dokulara sızarak şişmeyle sonuçlanabilir. Bu nedenle tuzun fazla tüketilmesi halinde parmaklarınızda ortaya çıkan şişliklerle karşılaşabilirsiniz.
Örneğin; soslar, baharat karışımları tüketirken veya işlenmiş gıdaları beslenme sisteminize dahil ettiğinizde, vücudunuz fazladan sodyum tutarak hücrelerin dış bölümündeki sıvı miktarını artırır.
Beslenme Uzmanı Pippa Hill, bu şişme halinin yemek yedikten hemen sonra oluşan bir tepki olmadığını, 24 saat içinde bu bölgelerde şişliğin olabileceğini belirtti. Şişlik devam ediyorsa, tıbbi yardım almak gerektiğini söyleyen Hill, daha ciddi sağlık sorunlarına karşı önlem alınmasını gerektiğine vurgu yaptı.
Ödem olarak da bilinen bu bu şişlik, ellerin yanı sıra ayak bileklerine veya ayaklarına da vurabilir. Çok uzun süre oturduğunuzda veya uzun yolculuklarda bu ödem daha belirgin hale gelebilir.
Nöroüroloji ve Ürodinamik dergisinde yayınlanan araştırma , günlük yüksek tuz alımını bacak ödemiyle ilişkilendirdi. İyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri şüphesiyle hastaneye yatırılan 52 hastadan elde edilen verilere bakan araştırma ekibi, prostat kanserinin işaretlerinden biri olan geceleri sık sık tuvalete ihtiyaç duyan hastaları inceledi .
Ancak sonuçlar aşırı sodyum alımının gece idrar söktürmeyi de artırabileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca araştırma ekibi, katılımcıların bacaklarında da şişlik yaşadıklarını fark etti.
TUZ ALIMI NASIL AZALTILIR?
Uzmanlar, gıda etiketlerindeki besin değerlerinin kontrol edilerek tuzun düşük, orta veya yüksek olup olmadığını kontrol etmenizi öneriyor. Daha sonra en sağlıklı seçeneği bulmak için favori yiyeceklerinizi diğer ürünlerle karşılaştırabilirsiniz.