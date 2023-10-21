Fazla tuz yediğinizin işareti! Ellerde öyle bir belirti veriyor ki...

Beslenme Uzmanı Pippa Hill, bu şişme halinin yemek yedikten hemen sonra oluşan bir tepki olmadığını, 24 saat içinde bu bölgelerde şişliğin olabileceğini belirtti. Şişlik devam ediyorsa, tıbbi yardım almak gerektiğini söyleyen Hill, daha ciddi sağlık sorunlarına karşı önlem alınmasını gerektiğine vurgu yaptı.

Ödem olarak da bilinen bu bu şişlik, ellerin yanı sıra ayak bileklerine veya ayaklarına da vurabilir. Çok uzun süre oturduğunuzda veya uzun yolculuklarda bu ödem daha belirgin hale gelebilir.

Nöroüroloji ve Ürodinamik dergisinde yayınlanan araştırma , günlük yüksek tuz alımını bacak ödemiyle ilişkilendirdi. İyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri şüphesiyle hastaneye yatırılan 52 hastadan elde edilen verilere bakan araştırma ekibi, prostat kanserinin işaretlerinden biri olan geceleri sık sık tuvalete ihtiyaç duyan hastaları inceledi .

Ancak sonuçlar aşırı sodyum alımının gece idrar söktürmeyi de artırabileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca araştırma ekibi, katılımcıların bacaklarında da şişlik yaşadıklarını fark etti.