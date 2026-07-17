Felç geçiren hastalar için kritik süreç açıklandı: İlk yirmi dört saat bittikten sonra o hata yapılmamalı!

Prof. Dr. Krespi, günümüzde inme tedavisinin başarıya ulaşması için geleneksel 'nörorehabilitasyon' kavramının ötesine geçilmesi gerektiğini belirterek, "Uygulanan tedavi yaklaşımlarında amaç sadece kaybedilen hareketleri çalıştırmak değildir. Asıl hedef; beynin yeniden öğrenme kapasitesini ve dokunun hasar sonrası tamir süreci olan 'nörotamiri' veya 'nöroonarımı' desteklemektir. Beyin, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle desteklendiğinde yeni bağlantılar oluşturabilir, sağlam bölgelerini daha etkin kullanabilir" dedi.

İNME SONRASI NÖROREHABİLİTASYONDA TEMEL PRENSİPLER

Tıbbi kılavuzların ve güncel yaklaşımların işaret ettiği en önemli prensipleri sıralayan Prof. Dr. Krespi, başarılı bir iyileşme için şu maddelerin altını çizdi:

"Erken Dönemde Müdahale: İlk 24 saat bittikten sonra, klinik olarak uygun olan hastaların vakit kaybetmeden (ilk 48-72 saat, en geç bir hafta içinde) rehabilitasyon sürecine dahil edilmesi gerekir.

Kesintisiz Tedavi: İnme sonrası rehabilitasyon tedavisine ulaşmakta hiçbir kesintinin olmaması hayati önem taşır. Özellikle 'Altın İlk Ay', beynin hasara verdiği yanıtların ve iyileşme potansiyelinin en yüksek olduğu dönemdir.

Çok Disiplinli (Multidisipliner) Ekip: Erken dönemde inmeye bağlı gelişen tüm bozukluklarla (konuşma, yutma, felç, psikolojik problemler vb.) eş zamanlı mücadele edebilecek uzman bir ekibin devrede olması şarttır.

Yoğunlaştırılmış Seanslar: Günlük tedaviler sadece yarım saat ya da bir saatle sınırlı kalmamalı; gün içerisinde 3 ila 5 saate kadar uzayabilen, hasta için anlamlı ve tekrarlı egzersizlerden oluşmalıdır."