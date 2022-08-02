Felce neden oluyor! Önemsemediğiniz o belirti...

Uzmanlar kalpte oluşan çarpıntı hissinin aynı zamanda çeşitli hastalıkların da belirtisi olabileceğini söylüyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, kalpte meydana gelen ritim bozukluğunun devamlılık göstermesinin felce kadar gidebilen önemli rahatsızlıkların semptomlarından biri olabileceğine dair uyarıda bulunuyor...

İHA Giriş Tarihi: 02.08.2022 14:32 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, kalpteki ritim bozukluğu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Kalp ritim bozukluklarının farklı farklı nedenlerinin olduğunu ve ona göre tedavi yöntemi uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, "İki çeşit kalp ritim bozuklukları vardır. Birincisi kalbin normalde attığı hızın daha üstünde atması durumudur. Hastalarımız bu durumu çarpıntı olarak hisseder. İkincisi ise kalbin ara ara düzensiz bir şekilde atmış olmasıdır. Bunların tedavi uygulamaları ise farklı şekildedir. Her sağlıklı bireylerde de görebildiğimiz ritim bozukluğu vardır" ifadelerini kullandı.





"Beynin pıhtı atıp felç kalma riski vardır"

Kalp ritim bozukluklarının ileri aşamasında felç kalmaya dahi yol açabileceğini söyleyen Dr. Tanrıverdi, "Kalp ritim bozukluklarının ortaya çıkmasının altında yatan farklı sebepleri vardır. Kalp ile ilgili problem olabildiği gibi, tiroid fonksiyon bozukluğu, kansızlık gibi rahatsızlıklarda kalp ritim bozukluklarının olmasına sebep olur. Bunların tedavisinde çeşitli basamakta ilaçlarımız var. Öncelikle bu ilaçlarımızı kullanmalıyız, hastalarımıza eğer ilaçlarımız yeterli gelmiyorsa anjiyo işlemini uygularız.