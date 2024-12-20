Fenomen Neşe Özkan’ın ölümü sonrası estetik uyarısı! "Bu ameliyatların başarılı sonuçlanması için..."

Fenomen Neşe Özkan'ın estetik operasyonu sırasında hayatını kaybetmesinden sonra, bu ameliyatların güvenli olup olmadığı gündeme geldi. Öncelikle estetik ameliyatların her zaman risk içerdiğini unutmamalısınız. Eğer estetik yaptırmaya karar verdiyseniz bu aşamada doğru cerrah, güvenli şartlar altında doğru hazırlıklarla bu operasyonlara girmeyi kabul etmeniz tavsiye edilir.





AMELİYAT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRMESİ ŞART



Bu tür ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karacaoğlu, "Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir" dedi.