Fil hafızasına sahip olmanın sırrı bu baharatta saklı! Her yemeğe bir tutam ekleyin...

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Son yıllarda giderek daha sık adını duymaya başladığımızı Alzheimer gibi hastalıklara karşı beslenme büyük bir önem taşıyor. Diyetisyen Beyza Tağraf, çeşitli bileşiklerin nörodejeneratif olarak adlandırılan insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi hastalıkların tedavisinde etkili olabileceğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 19.08.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:02 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Beyza Tağraf, kurkuminin özellikle Alzheimer hastalığında beta-amiloid plak birikiminin azalttığını ve bu sayede sinir hücrelerini koruma potansiyeli olduğunu ifade ederken, piperinin ise hem sinir hücrelerine iyi geldiğini hem de kurkuminin sindirimini kolaylaştırdığını belirtti.

"HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UMUT VAAT EDEN DOĞAL BİLEŞİKLER" Kurkuminin zencefilden elde edildiğini belirten Diyetisyen Tağraf, "Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kurkumin ve piperinin nörodejeneratif dediğimiz insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi hastalıkların tedavisinde umut vaat eden doğal bileşikler olabileceğini ortaya koymaktadır. Kurkumin, zencefilden elde edilen bir polifenol olup antienflamatuar, antioksidan ve nöroprotektif özellikleri ile bilinmektedir. Özellikle Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarda, beyindeki beta-amiloid plakların birikmesi ve nöronal inflamasyonun artması önemli rol oynamaktadır. Yapılan son araştırmalar, kurkuminin bu süreçleri etkileyebileceğini incelemektedir. Kurkuminin antioksidan özellikleri sayesinde, beyindeki oksidatif stresi azaltarak sinir hücrelerini koruma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir" diye konuştu.