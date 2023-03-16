Folik Asit Ne İşe Yarar? Folik Asit Nedir, Faydaları Neler, Hangi Besinlerde Bulunur?

Folik asit ne işe yarar, sorusuna Folik asitin yeterli düzeyde olması birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır yanıtını veririz. Folik asit ne zaman alınmalı, Folik asit eksikliği nelere sebep olur, dediğimizde öncelikle yorgunluk, halsizlik ve sinirliliğe sebep olduğunu öğreniriz. Folik asit Faydaları neler, sorusuna vücuda oksijen sağlayan sağlıklı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur yanıtını veririz. Folik asit, DNA ve diğer genetik materyallerin sentezlemesi ve onarımı için de oldukça önemlidir.

Folik Asit Nedir?

Folik asit, aynı zamanda pteroylmonoglutamic asit olarak da bilinen B9 vitamininin sentetik bir formudur. Her ne kadar birbirinin yerine kullanılan ifadeler olsa da folat ve folik asitin, B9 vitamininin farklı iki türü olduğu unutulmamalıdır. Folik asit, vücutta birçok önemli işlevi olan ve folatın sentetik bir formu olan suda çözünebilen bir vitamindir. Birçok gıdanın içeriğinde doğal olarak veya çeşitli takviye ürünlerin içerisinde bulunur. Hücre bölünmesinde önemli fonksiyonlarda rol alması nedeniyle hamilelik, bebeklik ve ergenlik gibi hızlı büyüme dönemlerinde yeterli düzeyde tüketilmesi son derece önemli bir vitamindir.

Folik Asit Ne İşe Yarar? Faydaları Neler?

Folik asit vücuttaki fonksiyonların devamlılığı için son derece önemlidir. Folik asit, vücuda oksijen sağlayan sağlıklı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur. Folik asit eksikliği ile birlikte yorgunluk, halsizlik ve soluk bir ten rengi meydana gelebilir. Folik asit, DNA ve diğer genetik materyallerin sentezlemesi, onarımı ve hücrelerin bölünmesi için de oldukça önemlidir.

Özellikle hamileliklerde folik asit eksikliği spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp düzensizliklerine yol açabilir. Bebeğinizin vücudunda ilk gelişen sistemlerden biri sinir sistemidir ve folik asit özellikle sinir sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynar. Hamilelik döneminde folik asitten yetersiz beslenen gebelerin bebeklerinde sinir tüp bozukluğu (nöral tüp defekti) hastalığı olan spina bifida görülmektedir. Folik asiti gün içerisinde tükettiğiniz besinlerden alabileceğiniz gibi aynı zamanda hekiminizin önerdiği ölçüde ilaç olarak da kullanabilirsiniz. Folik asitin yeterli düzeyde olması birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Bu hastalıklar ve folik asitin etkileri şu şekildedir:

Depresyon, folik asiti düşük olan kişilerin depresyona daha yatkın olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, folik asit takviyeleri almak depresyon ilaçlarını daha etkili hale getirebilir.

Otizm, bazı araştırmalar, hamilelikten önce ve hamilelik sırasında folik asit almanın bebeğin otizme yakalanma olasılığını azaltabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, çalışma sonuçları kesin değildir ve folik asidin potansiyel rolünü belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Romatoid artrit, doktorlar romatoid artriti desteklemek için folik asit kullanılmasını tavsiye edebilir. Folik asit takviyeleri almanın bu yan etkileri büyük oranda azaltabileceğini düşündürmektedir.

Folik Asit Hangi Besinlerde Bulunur?

Folik asidin doğal formu olan ve folat içeren besinleri daha fazla tüketmeye çalışabilirsiniz. İçerisinde folik asit içeren bazı besinler ise şöyledir;

Baklagiller

Kuşkonmaz

Kuru fasulye

Ay çekirdeği

Domates suyu

Maydanoz, nane, kişniş

Çilek

Pancar

Turunçgiller

Brüksel lahanası

Brokoli

Ispanak

Yumurta

Soya Fasulyesi

Kereviz

Ceviz

Tahin

Fındık

Ciğer

Buğday

Papaya

Muz

Avokado

Hamile kalmayı planlayan kadınların mutlaka folik asit almaları gerekmektedir. Gebelik planlayan kadınlar için genel olarak gebelik öncesinde ve ilk trimesterde günde 400 mcg folik asit alımı önerilmekle beraber, çeşitli durumlarda bu miktar değişiklik gösterebilmektedir; gebeliğin planlandığı süreçten ilk trimestere değin kullanılması gereken folik asit miktarı konusunda hekim desteğine başvurulabilir. Folik asit yetersizliğinde aynı zamanda megaloblastik anemi görülür. Megaloblastik anemi kemik iliğindeki kan hücrelerinin normalden büyük olması ile karakterize bir kansızlık türüdür. Temelinde folik asit ve B12 vitamini yetersizliği yer alır. Folik asit yetersizliğine C vitamini ve folik asit içeren besinlerden fakir bir diyet ve yanlış pişirme yöntemleri de neden olabilir.