Gebelik Testi E-Nabız’da Görünür Mü? Kanda Hamilelik Testi (Beta HCG) Testi Nasıl Öğrenilir, Kaç Günde Çıkar?

Birçok testin sonucunun yer aldığı e-nabız için gebelik testi e nabızda görünür mü sorusu akla gelir. E nabızdan gebelik testi sonucu nasıl öğrenilir araştırmasını yapanlar genellikle bebek bekleyen anne ve babalardır. Gebelik kan testi e nabıza ne zaman düşer beklentisi içinde olan anne baba aynı zamanda e-nabız beta hcg sonucu nasıl öğrenilir konusunu da araştırır. Beta hcg testi kaç günde çıkar sorusunun cevabı yazımızda.

Gebelik Testi E Nabızda Görünür Mü?

Gebelik testi, klasik bir kan testinden farklı bir tetkik değildir. Genellikle sabah saatlerinde verilen kan testi, öğleden sonraki saat diliminde laboratuvardan çıkar. Sonucun çıkması ile eş zamanlı olarak sonuçlar e-nabız sistemine aktarılır. Buradan da anlaşılacağı üzere gebelik testi sonuçları e-nabız sisteminde görülür.

Gebelik Kan Testi E Nabıza Ne Zaman Düşer?

Laboratuvar işleyişlerine ve sistemin hızlı şekilde yürümesine bağlı olarak gebelik kan testi sonuçları genellikle aynı gün içerisinde e-nabıza düşer. Hamilelik şüphesi olan kişiler, e-nabız sistemini kontrol ederek test sonucunu görebilirler.

Beta Hcg Testi Kaç Günde Çıkar?

Beta HCG hormono, döllenme sonrasında rahim duvarından salgılanan bir sıvıdır. Halk arasında bu hormon hamilelik hormonu olarak da adlandırılır. Döllenme gerçekleştikten 11 gün sonra bu hormon kanda görülür. Söz konusu hormon, hamileliğin en büyük göstergesidir. Bu test de aynı gün içerisinde sonuçlanır ve e-nabız sistemine aktarılır.