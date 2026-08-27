Gebelikte bu belirtilere dikkat! Tansiyon yükselmesi masum olmayabilir

Gebelikte tansiyon değerlerinde yükselmenin her zaman basit bir değişiklik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Sucak, "Gebelikte özellikle 20. haftadan sonra ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, gebelik hipertansiyonu ve preeklampsi açısından değerlendirilmelidir. Anne adaylarının rutin kontrollerini aksatmaması ve tansiyon değerlerinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşır. Tek bir ölçümle karar verilmemeli, gerekli durumlarda hekim tarafından tekrarlayan ölçümler ve ek tetkikler yapılmalıdır" dedi.
"BAŞ AĞRISI VE GÖRME DEĞİŞİKLİKLERİ UYARICI OLABİLİR"
Preeklampsinin yalnızca tansiyon yüksekliğinden ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Sucak, bazı belirtilerin anne adayları açısından önemli uyarılar taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Sucak, "Şiddetli veya geçmeyen baş ağrısı, görmede bulanıklık ya da ışık çakmaları, yüzde ve ellerde ani şişlik, özellikle üst karın bölgesinde ağrı, nefes darlığı ve kendini belirgin şekilde kötü hissetme gibi şikayetler önemsenmelidir. Bu belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.
"BAZI ANNE ADAYLARINDA RİSK DAHA YÜKSEK"
Gebelikte tansiyon problemi açısından bazı anne adaylarının daha yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sucak, "Daha önceki gebeliğinde preeklampsi öyküsü bulunanlar, kronik hipertansiyonu olanlar, diyabet veya böbrek hastalığı bulunanlar, çoğul gebelik yaşayanlar ve bazı risk faktörlerine sahip anne adayları daha dikkatli değerlendirilmelidir. Ancak herhangi bir risk faktörü bulunmayan anne adaylarında da gebelik sırasında hipertansiyon gelişebileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.
"DÜZENLİ GEBELİK TAKİBİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Gebelikte tansiyon takibinin yalnızca anne adayının şikayetleri olduğunda yapılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Sucak, düzenli kontrollerin anne ve bebeğin sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Sucak, "Gebelik boyunca tansiyon ölçümlerinin yanı sıra gerekli durumlarda kan ve idrar tetkikleri ile bebeğin gelişiminin değerlendirilmesi, olası risklerin erken dönemde fark edilmesini sağlayabilir. Erken tanı ve uygun takip sayesinde hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından oluşabilecek risklerin azaltılması mümkün olabilir" dedi.
Anne adaylarına gebelik boyunca doktor kontrollerini aksatmama çağrısında bulunan Prof. Dr. Ayhan Sucak, yüksek tansiyonun erken fark edilmesinin tedavi ve takip sürecinin doğru şekilde planlanabilmesi açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.