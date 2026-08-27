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Gebelikte bu belirtilere dikkat! Tansiyon yükselmesi masum olmayabilir

Gebelik sürecinde anne adaylarının yaşadığı bazı şikayetler sıradan gebelik belirtileri gibi görülebilir. Ancak özellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, daha yakından değerlendirilmesi gereken bir durum olabilir. Uzmanlar, bazı belirtilerin preeklampsi açısından önemli uyarılar taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:17 PAYLAŞ ABONE OL

Gebelikte tansiyon değerlerinde yükselmenin her zaman basit bir değişiklik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Sucak, "Gebelikte özellikle 20. haftadan sonra ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, gebelik hipertansiyonu ve preeklampsi açısından değerlendirilmelidir. Anne adaylarının rutin kontrollerini aksatmaması ve tansiyon değerlerinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşır. Tek bir ölçümle karar verilmemeli, gerekli durumlarda hekim tarafından tekrarlayan ölçümler ve ek tetkikler yapılmalıdır" dedi.



"BAŞ AĞRISI VE GÖRME DEĞİŞİKLİKLERİ UYARICI OLABİLİR"

Preeklampsinin yalnızca tansiyon yüksekliğinden ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Sucak, bazı belirtilerin anne adayları açısından önemli uyarılar taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Sucak, "Şiddetli veya geçmeyen baş ağrısı, görmede bulanıklık ya da ışık çakmaları, yüzde ve ellerde ani şişlik, özellikle üst karın bölgesinde ağrı, nefes darlığı ve kendini belirgin şekilde kötü hissetme gibi şikayetler önemsenmelidir. Bu belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.