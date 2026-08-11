Gebelikte meyve tüketirken dikkat! Uzman doğru bilinen yanlışı açıkladı



"MEYVE SUYU YERİNE BÜTÜN MEYVE TERCİH EDİLMELİ"

Gebelik şekeri olan anne adaylarının meyveyi tüketme biçiminin de önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özalp, "Meyve suyu yerine bütün meyveyi tercih etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Bütün meyvede bulunan lif, meyvenin tüketim şeklinin bir parçasıdır. Bu nedenle meyveyi sıkıp suyunu içmek yerine mümkün olduğunca bütün halinde tüketmek tercih edilmelidir" diye konuştu.

Bununla birlikte anne adaylarının yalnızca tek bir besine odaklanmak yerine gün boyunca tükettikleri toplam karbonhidrat miktarını ve beslenme düzeninin bütününü dikkate alması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özalp, meyve porsiyonlarının her anne adayı için aynı olmayabileceğinin altını çizdi.



"GEBELİK ŞEKERİNDE BESLENME KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI"

Gebelik şekeri olan anne adaylarında beslenme planının kişinin kan şekeri değerleri ve tedavi süreci dikkate alınarak oluşturulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Miraç Özalp, "Bir anne adayı için uygun olan meyve porsiyonu, başka bir anne adayı için aynı olmayabilir. Gebelik haftası, günlük beslenme düzeni, kan şekeri ölçümleri ve uygulanan tedavi birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

Gebelik şekerinin kontrol altında tutulmasının anne ve bebeğin sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Özalp, "Kontrolsüz yüksek kan şekeri, bebeğin beklenenden fazla büyümesi, doğumla ilişkili bazı komplikasyonlar ve yenidoğan döneminde kan şekeri sorunları gibi risklerle ilişkili olabilir. Bu nedenle gebelik şekeri tanısı alan anne adaylarının kan şekeri kontrollerini ve beslenme düzenlerini ihmal etmemeleri gerekir" ifadelerini kullandı.



"YAZ MEYVELERİNDEN VAZGEÇMEYE GEREK YOK"

Anne adaylarının gebelik şekeri nedeniyle yaz meyvelerinden tamamen uzak durmasına gerek olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Miraç Özalp, sözlerini şöyle tamamladı: "Gebelik şekerinde iki uç yaklaşım da doğru değildir. 'Meyve yememeliyim' düşüncesi kadar 'Meyve sağlıklı, istediğim kadar yiyebilirim' düşüncesi de yanlıştır. Önemli olan meyveyi tamamen hayatımızdan çıkarmak değil; uygun porsiyonu belirlemek, tüketim sıklığına dikkat etmek ve meyveyi kişiye özel planlanmış dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketmektir. Yaz meyvelerinin tadını çıkarmak mümkün; yeter ki porsiyon kontrolünü ve kan şekeri takibini göz ardı etmeyelim."