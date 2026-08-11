Gebelikte meyve tüketirken dikkat! Uzman doğru bilinen yanlışı açıkladı

Yaz aylarında meyve tüketiminin artması, gebelik döneminde beslenme konusunda da bazı soruları beraberinde getiriyor. Özellikle karpuz, kavun, üzüm ve incir gibi yaz meyvelerinin gebelikte tüketimi konusunda "Gebelik şekerim varsa meyve yemeli miyim?" sorusu anne adaylarının merak ettiği konuların başında geliyor. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Miraç Özalp, gebelikte meyvenin tamamen kısıtlanmasının doğru olmadığını, ancak gebelik şekeri olan anne adaylarında porsiyon kontrolünün büyük önem taşıdığını belirtti.
"MEYVE GEBELİKTE YASAK DEĞİL"
Meyvelerin gebelik döneminde vitamin, mineral ve lif içeriğiyle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu belirten Doç. Dr. Miraç Özalp, "Gebelik şekeri tanısı alan anne adaylarının meyveyi tamamen hayatından çıkarması doğru değildir. Burada önemli olan meyvenin yasaklanması değil, miktarının ve tüketim şeklinin doğru planlanmasıdır" dedi.
"Meyve sağlıklıdır" düşüncesiyle büyük porsiyonlarda ve sık aralıklarla meyve tüketilmesinin kan şekeri kontrolünü zorlaştırabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özalp, "Meyveler doğal olarak karbonhidrat içerir. Bu nedenle özellikle gestasyonel diyabeti olan anne adaylarında tüketilen meyvenin miktarı, gün içerisindeki tüketim sıklığı ve toplam karbonhidrat alımı birlikte değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.
"KARPUZ VE KAVUN İÇİN DE PORSİYON ÖNEMLİ"
Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden karpuz ve kavunun yüksek su içeriği nedeniyle sınırsız tüketilebileceği yönündeki düşüncenin doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Miraç Özalp, "Karpuz ve kavun su açısından zengin meyveler olsa da karbonhidrat içerir. Bu nedenle gebelik şekeri olan bir anne adayının bu meyveleri de porsiyon kontrolü içerisinde tüketmesi gerekir" dedi.
Üzüm ve incir gibi meyvelerde de porsiyonun özellikle önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özalp, anne adaylarının tek seferde büyük miktarlarda meyve tüketmek yerine günlük beslenme planları doğrultusunda uygun porsiyonları tercih etmelerinin daha doğru olduğunu söyledi.
"MEYVE SUYU YERİNE BÜTÜN MEYVE TERCİH EDİLMELİ"
Gebelik şekeri olan anne adaylarının meyveyi tüketme biçiminin de önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özalp, "Meyve suyu yerine bütün meyveyi tercih etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Bütün meyvede bulunan lif, meyvenin tüketim şeklinin bir parçasıdır. Bu nedenle meyveyi sıkıp suyunu içmek yerine mümkün olduğunca bütün halinde tüketmek tercih edilmelidir" diye konuştu.
Bununla birlikte anne adaylarının yalnızca tek bir besine odaklanmak yerine gün boyunca tükettikleri toplam karbonhidrat miktarını ve beslenme düzeninin bütününü dikkate alması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özalp, meyve porsiyonlarının her anne adayı için aynı olmayabileceğinin altını çizdi.
"GEBELİK ŞEKERİNDE BESLENME KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI"
Gebelik şekeri olan anne adaylarında beslenme planının kişinin kan şekeri değerleri ve tedavi süreci dikkate alınarak oluşturulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Miraç Özalp, "Bir anne adayı için uygun olan meyve porsiyonu, başka bir anne adayı için aynı olmayabilir. Gebelik haftası, günlük beslenme düzeni, kan şekeri ölçümleri ve uygulanan tedavi birlikte değerlendirilmelidir" dedi.
Gebelik şekerinin kontrol altında tutulmasının anne ve bebeğin sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Özalp, "Kontrolsüz yüksek kan şekeri, bebeğin beklenenden fazla büyümesi, doğumla ilişkili bazı komplikasyonlar ve yenidoğan döneminde kan şekeri sorunları gibi risklerle ilişkili olabilir. Bu nedenle gebelik şekeri tanısı alan anne adaylarının kan şekeri kontrollerini ve beslenme düzenlerini ihmal etmemeleri gerekir" ifadelerini kullandı.
"YAZ MEYVELERİNDEN VAZGEÇMEYE GEREK YOK"
Anne adaylarının gebelik şekeri nedeniyle yaz meyvelerinden tamamen uzak durmasına gerek olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Miraç Özalp, sözlerini şöyle tamamladı: "Gebelik şekerinde iki uç yaklaşım da doğru değildir. 'Meyve yememeliyim' düşüncesi kadar 'Meyve sağlıklı, istediğim kadar yiyebilirim' düşüncesi de yanlıştır. Önemli olan meyveyi tamamen hayatımızdan çıkarmak değil; uygun porsiyonu belirlemek, tüketim sıklığına dikkat etmek ve meyveyi kişiye özel planlanmış dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketmektir. Yaz meyvelerinin tadını çıkarmak mümkün; yeter ki porsiyon kontrolünü ve kan şekeri takibini göz ardı etmeyelim."