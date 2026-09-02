Geç konuşmanın nedeni bu olabilir! Uzmanı aileleri uyardı

Bir çocuğun yaşıtlarından daha az kelime kullanması her zaman bir gelişim sorunu anlamına gelmeyebilir. Konuşmanın yanı sıra göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaretlerle anlatma veya iletişim kurma isteğinin zayıf olması, daha yakından değerlendirilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, çocuklarda konuşma ve dil gelişiminin tek başına kelime sayısıyla değerlendirilmemesi, iletişim ve sosyal gelişimin de birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.
GÖZ TEMASI VE İLETİŞİM İSTEĞİNE DİKKAT
Konuşmanın yalnızca kelime söylemekten ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Çocuğu kelime sayısına göre değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Çocuğun iletişim kurma isteği, sosyalleşme isteği, jestleri, mimikleri, oturma ve yürüme gibi becerilerini de birlikte değerlendirmek gerekir" dedi. Çocuğun istediği şeyi yalnızca işaret ederek anlatmasının veya bir yetişkinin elinden tutarak istediği yere götürmesinin de değerlendirilmesi gereken durumlar arasında olduğunu belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, göz teması kurmama ve seslere tepki vermeme gibi belirtilerin görülmesi halinde ailelerin gecikmeden çocuk nörolojisi uzmanından destek alması gerektiğini söyledi.
İKİ YAŞINA KADAR EKRAN MARUZİYETİ
Dil gelişiminin yalnızca kelimeleri öğrenerek gerçekleşmediğini vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Çocuklar konuşma ve dil gelişimini sadece kelimeleri ezberleyerek sağlamazlar. Oyun oynayarak, iletişim kurarak ve akranlarıyla bir arada olarak sağlarlar" ifadelerini kullandı. Ailelerin çocuklarına kitap okuması, oyun oynaması ve birlikte kaliteli zaman geçirmesinin dil gelişimini desteklediğini belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, ekran maruziyetinin de sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.
ERKEN TANI, ERKEN MÜDAHALE İÇİN ÖNEMLİ
Çocuklarda konuşma ve dil gelişiminin ilk aylardan itibaren takip edilebildiğini belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, ilk aylarda göz teması ve anlamlı gülümseme gibi iletişim becerilerinin, ilerleyen aylarda ise heceleme ve anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi. Bir yaş civarında anlamlı 1-2 kelimesinin olması, iki yaş civarında ise kelime sayısının artması ve iki kelimelik cümlelerin kurulmasının beklendiğini aktardı. Her çocuğun gelişim hızının farklı olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Geç konuşmanın her zaman ciddi bir problemin varlığını göstermediğini ancak erken tanının tedavinin başarısını artıracağını" söyledi. Bu nedenle ailelerin endişelerini göz ardı etmeden, çocuğun gelişimindeki farklılıkları zamanında değerlendirmesinin önemli olduğunu belirtti.