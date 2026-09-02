Geç konuşmanın nedeni bu olabilir! Uzmanı aileleri uyardı

ERKEN TANI, ERKEN MÜDAHALE İÇİN ÖNEMLİ

Çocuklarda konuşma ve dil gelişiminin ilk aylardan itibaren takip edilebildiğini belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, ilk aylarda göz teması ve anlamlı gülümseme gibi iletişim becerilerinin, ilerleyen aylarda ise heceleme ve anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi. Bir yaş civarında anlamlı 1-2 kelimesinin olması, iki yaş civarında ise kelime sayısının artması ve iki kelimelik cümlelerin kurulmasının beklendiğini aktardı. Her çocuğun gelişim hızının farklı olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Geç konuşmanın her zaman ciddi bir problemin varlığını göstermediğini ancak erken tanının tedavinin başarısını artıracağını" söyledi. Bu nedenle ailelerin endişelerini göz ardı etmeden, çocuğun gelişimindeki farklılıkları zamanında değerlendirmesinin önemli olduğunu belirtti.