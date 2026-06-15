Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Gece sık sık tuvalete kalkıyorsanız dikkat! Vücudunuz alarm veriyor olabilir

Gece sık sık tuvalete kalkıyorsanız dikkat! Vücudunuz alarm veriyor olabilir

Gece boyunca birden fazla kez tuvalete gitme ihtiyacı duymak çoğu kişi tarafından yaşın ilerlemesi, fazla sıvı tüketimi ya da geçici bir durum olarak değerlendirilebiliyor. Ancak uzmanlar, sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, yan ağrısı ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin bazı önemli ürolojik hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

GiriÅŸ Tarihi: 15.06.2026 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

Birçok kişinin zaman zaman yaşadığı yan ağrısı, sık idrara çıkma ya da idrar yaparken zorlanma gibi şikayetler genellikle hafif ve geçici sanılsa da aslında ciddi ürolojik hastalıkların ilk sinyali olabiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz, özellikle kasıklara vuran ağrı, ateş ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin basit nedenlere bağlanmaması gerektiği uyarısında bulunarak; bu bulguların enfeksiyonlardan taş hastalığına ve hatta böbrek kitlelerine kadar uzanabilen önemli problemlerin erken habercisi niteliği taşıdığını vurguladı.

"AĞRININ TİPİ HASTALIĞIN İPUCUNU VERİR" Hastalıkların belirtilerine dikkat çeken Dr. Boz, "Böbrek enfeksiyonlarında genellikle sürekli devam eden yan ağrısı ve ateş görülür. Taş hastalığında ise ağrı dalgalı seyreder ve kasıklara doğru yayılır. Bu iki tabloyu ayıran en önemli farklardan biri ağrının karakteridir" dedi. Böbrek kaynaklı şikayetlerin genellikle vücudun aynı tarafında hissedildiğini belirten Dr. Boz, sağ böbrekle ilgili sorunların çoğunlukla sağ tarafta, sol böbrekle ilgili sorunların ise sol tarafta ağrıya neden olduğunu ifade etti.