Gece tuvaleti ziyaret edenler bu haberi mutlaka okumalı!

Geceleri tuvalete gitmemek için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem sayesinde aradığınız kesintisiz uykuya kavuşabilirsiniz. İşte bu durumdan kaçınmak için deneyebileceğiniz birkaç yöntem…



SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ

Sıcak yatağınızda güzelce uyuyorsunuz, ama uyanıyorsunuz çünkü tuvalete gitmeniz gerekiyor. Son derece can sıkıcı olmasına rağmen yapabileceğiniz birkaç şey bulunuyor. Bu soruna neden olan birkaç şey var. Akşamları fazla içmemek gibi.

AŞIRI AKTİF MESANE

Normalde günde 1 ila 2 litre idrar üretirsiniz ve bunun yalnızca %25'i geceleri devam eder. Bu nedenle geceyi tuvalete gitmeden geçirebilmeniz gerekir. Fakat geceleri birkaç kez tuvalete gitmek için kalkıyorsanız muhtemelen noktüri olarak da adlandırılan aşırı aktif mesane sorununuz olabilir. Bu durum da geceleri artan idrar üretimi sorununuz olduğu anlamına gelir. Bu durum kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve en önemli faktörleri arasında yaş bulunur.

BİRÇOK SEBEPTEN BAZILARI

Artan idrar üretiminin sebebini merak edebilirsiniz. Fakat bu durum için birden fazla sebep bulunuyor. Bazıları diğerinden daha az zararsız olsa da dikkat edilmesi gereken durumlar oluşabilir. İşte nedenlerden bazıları: