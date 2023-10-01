Gece uykusunun katili oluyor! Akşamları yenilen bu atıştırmalık gece boyunca uykusuz kalmanızın nedeni…

Ayrıca şekerli yiyecekleri yatma saatine çok yakın bir zamanda yemek de hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi "sindirim rahatsızlıklarına" neden olabilir. Bu aynı zamanda rahatlamayı da zorlaştırır, bu nedenle vücudunuzun yatmadan önce düzgün bir şekilde sindirilmesi için zamana ihtiyacı vardır.