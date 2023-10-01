Gece uykusunun katili oluyor! Akşamları yenilen bu atıştırmalık gece boyunca uykusuz kalmanızın nedeni…

Yetişkin üç kişiden birinin uykusuzluktan muzdarip olduğu düşünülüyor; bu da uykuya dalmakta ve uzun süre uyanık kalmakta zorluk yaşadıkları anlamına geliyor.
Bir uyku uzmanı bunun en büyük nedenini paylaştı. Uyku uzmanı ve terapist Denise Iordache'ye göre, tatlı ve şekerli şeyler yemek uykunuzu ciddi şekilde bozabilir ve akşam saatlerinde tüketilmemelidir.
Uyku uzmanı Denise şunları söyledi: "Kaliteli uyku sağlığın temel taşıdır, fiziksel ve zihinsel sağlığımızı etkiler." Ancak ne yazık ki "iyi bilinen bir uyarıcı" olan şeker sizi engelliyor olabilir.
Bunun nedenini şöyle açıkladı: "Kan şekeri düzeylerini hızla yükselterek enerji ve uyanıklık patlamasına yol açar; yatmadan önce olması gerekenin tam tersi."
Denise, yatmadan önce şekerli yiyecekler yerseniz, bunun "hızlı bir yükselişe" ve "kan şekeri seviyelerinde daha sonra düşüşe yol açacağını ve vücudunuzun glikoz seviyelerini düzenlemek için insülin salgılamasına neden olacağını" açıkladı.
Şöyle ekledi: "Vücudunuz kan şekerini sabit tutmaya çalışırken bu dalgalanmalar gece uyanmalarına ve huzursuz uykuya neden olabilir."
Şeker ayrıca "hızlı bir enerji kaynağı" olduğu için kendimizi uyanık hissetmemizi sağlar; bu da "yatmadan önce tüketmek, vücudunuzun dinlenmesi gerektiğinde kendinizi daha uyanık ve tetikte hissetmesi" anlamına gelir.
Denise şunları ekledi: "Bu artan uyanıklık, uykunun başlangıcını geciktirebilir."
Ve eğer çikolata veya dondurmayı seviyorsanız bu kötü bir haber çünkü bunlar "çoğunlukla kafein içerir"; bu da uyanıklığı artırabilecek ve sizi derin uykuya dalmaktan alıkoyabilecek başka bir uyarıcıdır.
Denise, "Küçük bir miktar kafein bile, özellikle günün geç saatlerinde tüketilirse, rahatlamayı ve uykuya dalmayı zorlaştırabilir" dedi.
Ayrıca şekerli yiyecekleri yatma saatine çok yakın bir zamanda yemek de hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi "sindirim rahatsızlıklarına" neden olabilir. Bu aynı zamanda rahatlamayı da zorlaştırır, bu nedenle vücudunuzun yatmadan önce düzgün bir şekilde sindirilmesi için zamana ihtiyacı vardır.
Uyku uzmanı Denise, insanların akşamları şeker alımı konusunda "dikkatli" olmaları ve yatmadan iki ila üç saat önce şekerden kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı.
Şekerin uyku üzerindeki etkisi çoğu zaman hafife alınıyor. Özellikle akşam saatlerinde şeker alımına dikkat etmek uyku kalitesinin artmasını sağlayabilir. Dinlendirici bir uyku sağlamak için şekerli yiyecek ve atıştırmalıklardan yatmadan en az iki veya üç saat öncesine kadar kaçınmanız tavsiye edilir.
"Bu, vücudunuza şekeri işlemek için yeterli zaman tanır (normalde bu işlem yaklaşık bir buçuk ila iki saat sürer), gece boyunca kan şekerinin aniden yükselmesi ve sindirim rahatsızlığı olasılığını azaltır."
"Şekerli atıştırmalıklar yerine, küçük bir porsiyon yoğurt, biraz kiraz, bir muz, sade yulaf lapası veya bir avuç fındık (tuzsuz) gibi uyku dostu alternatifler. Bu seçenekler, uykunuzu etkilemeyen daha istikrarlı enerji kaynakları sağlar."