Gece yatmadan önce bunu yapanlar dikkat! Reflü şikayetlerini katlıyor

Özellikle geceleri artan göğüste yanma ve ağza acı su gelmesi gibi şikâyetler, reflü sorununun habercisi olabiliyor. Akşam yemeğini geç saatlere bırakmak ve yemek sonrasında meyve, çerez ya da tatlı tüketmek bu yakınmaları artırabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, reflüsü olan kişilerin yatmadan önce yemek yemekten kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak yeni başlayan şikâyetlerin özellikle ileri yaşlarda ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.
KIŞIN DEĞİŞEN BESLENME ALIŞKANLIKLARI REFLÜYÜ TETİKLEYEBİLİYOR
Kış aylarında yalnızca reflüde değil, sindirim sisteminin farklı bölümlerinde de değişiklikler yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, bu dönemde beslenme alışkanlıklarının önemli rol oynadığını ifade etti. Prof. Dr. Bilgiç, "Kış aylarında gastrointestinal sistemde, yani yemek borusu, mide ve bağırsaklarla ilgili çeşitli değişiklikler görülebiliyor. Bu dönemde reflü şikayetleri de artabiliyor. Soğuk havalarla birlikte günlük alışkanlıklarımız değişiyor; daha geç saatlerde yemek yiyebiliyor, asitli içecekleri ve ağır, yağlı yemekleri daha fazla tüketebiliyoruz. Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü yakınmalarının artmasına neden olabiliyor" dedi.
GEÇ SAATTE YEMEK YEMEKTEN KAÇININ
Reflü şikâyetlerini azaltmak için özellikle akşam öğünlerinin zamanlamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, yemek yedikten kısa süre sonra uzanmanın mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını kolaylaştırabileceğini belirtti. Prof. Dr. Bilgiç, "Reflüsü olan kişilerin yemeklerini çok geç saatlere bırakmamaları, ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Gece saat 12'de uyuyan bir kişinin akşam 8'den sonra yemek yemeyi bırakması uygun olabilir. Akşam yemeğinden sonra meyve, çerez ve tatlı gibi atıştırmalıkları tüketmek de reflü şikâyetlerini artırabilir. Bu nedenle yatmadan önceki saatlerde yemek yemekten kaçınmak önemli" diye konuştu.
YATAK BAŞINI YÜKSELTMEK FAYDA SAĞLAYABİLİR
Reflü yakınmalarının özellikle gece ortaya çıktığı kişilerde bazı yaşam tarzı değişikliklerinin faydalı olabileceğini aktaran Prof. Dr. Bilgiç, yatış pozisyonunun da önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Bilgiç, "Gece reflü şikâyeti yaşayan kişilerin yatak başını bir miktar yükseltmeleri, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun yanında akşam öğünlerini erken saatlerde tüketmek ve yemek sonrasında hemen uzanmamak da önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
YENİ BAŞLAYAN REFLÜ ŞİKÂYETLERİNİ İHMAL ETMEYİN
Özellikle ileri yaşlarda yeni başlayan reflü yakınmalarının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, her reflü hastasına doğrudan endoskopi yapılmadığını, tetkik kararının belirtilere ve hastanın durumuna göre verildiğini anlattı. Prof. Dr. Bilgiç, "Reflü şikayetleri yeni ortaya çıkmışsa ve kişi 45 yaşın üzerindeyse bir gastroenteroloji uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Her hastaya hemen endoskopi yapmıyoruz. Öncelikle alarm belirtileri olarak adlandırdığımız bulguları sorguluyoruz. Bu belirtileri taşıyan hastalarda ileri tetkiklere başvuruyoruz. Alarm bulguları olmayan hastalarda ise uygun görüldüğünde ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle başlayıp hastayı kontrol için yeniden değerlendiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.