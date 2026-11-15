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Gece yatmadan önce bunu yapanlar dikkat! Reflü şikayetlerini katlıyor

Özellikle geceleri ortaya çıkan mide yanması ve ağza acı su gelmesi, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen reflü şikayetlerinin başında geliyor. Kış aylarında değişen beslenme alışkanlıkları, geç saatlerde yemek yemek ve akşam öğünlerinden sonra tüketilen atıştırmalıklar bu sorunu daha da artırabiliyor. Uzmanlar, özellikle yatmadan önce yapılan bu hatalara karşı uyarıyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:03 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle geceleri artan göğüste yanma ve ağza acı su gelmesi gibi şikâyetler, reflü sorununun habercisi olabiliyor. Akşam yemeğini geç saatlere bırakmak ve yemek sonrasında meyve, çerez ya da tatlı tüketmek bu yakınmaları artırabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, reflüsü olan kişilerin yatmadan önce yemek yemekten kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak yeni başlayan şikâyetlerin özellikle ileri yaşlarda ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

KIŞIN DEĞİŞEN BESLENME ALIŞKANLIKLARI REFLÜYÜ TETİKLEYEBİLİYOR Kış aylarında yalnızca reflüde değil, sindirim sisteminin farklı bölümlerinde de değişiklikler yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, bu dönemde beslenme alışkanlıklarının önemli rol oynadığını ifade etti. Prof. Dr. Bilgiç, "Kış aylarında gastrointestinal sistemde, yani yemek borusu, mide ve bağırsaklarla ilgili çeşitli değişiklikler görülebiliyor. Bu dönemde reflü şikayetleri de artabiliyor. Soğuk havalarla birlikte günlük alışkanlıklarımız değişiyor; daha geç saatlerde yemek yiyebiliyor, asitli içecekleri ve ağır, yağlı yemekleri daha fazla tüketebiliyoruz. Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü yakınmalarının artmasına neden olabiliyor" dedi.