Geceleriniz "kabusa" dönüşmesin! Bu basit alışkanlık uykuyu mahvediyor...

Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı ve Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sağlığın korunması için düzenli ve kaliteli uykunun büyük önem taşıdığını söyledi.

Zihni ve bedeni dinlendiren, gün içinde beyinde ve vücutta biriken atıkların temizlendiği bir süreç olarak tanımlanan uykunun, kişiyi yenileyen, iyileştiren ve bedeni sabaha hazırlayan süreç olduğunu belirten Çuhadaroğlu, kaliteli bir uyku alınamadığında kişinin sabah daha yorgun uyandığını ve gün içinde verimli olamadığını, sosyal ilişki kurmada zorlandığını, dikkatini toplayamadığını ifade etti.

Vücudun ve beynin dinlenebilmesi, hücrelerin kendini yenileyebilmesi için özellikle tıpta "rem" olarak isimlendirilen derin uyku halinin büyük önem taşıdığını dile getiren Çağlar Çuhadaroğlu, "Kaliteli bir uyku için, genellikle gece 23.00-24.00 gibi yatağa gitmek, erişkinler için gün içinde 6-7 saat uyku öneriyoruz. Bunun bölünmemesi gerekiyor." dedi.