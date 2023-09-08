Geçmek bilmeyen baş ağrısını şıp diye kesiyor! Limon suyuna karıştırın ve için: Şimşek gibi çakan ağrılara son veriyor

Doğa, birçok formuyla ağrıları hafifletebilecek, baş ağrılarıyla mücadele etmeyi sağlayacak formüller sunabiliyor. Bu noktada neler yapacağınızı bilmek, bu sorunla mücadelenizi de kolaylaştırabilir. İşte o yöntemler…
ESANSİYEL YAĞLARI DENEYİN
Esansiyel yağlar, çeşitli bitkilerden elde edilen aromatik bileşikleri içeren oldukça konsantre sıvılardır. Pek çok terapötik faydası vardır ve çoğu zaman topikal (bölgesel) olarak kullanılırlar. Araştırmalar, nane, lavanta ve okaliptüs esansiyel yağlarının özellikle baş ağrınız olduğunda faydalı olduğunu gösteriyor.
Sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız, esansiyel yağları dağıtmayı, nane veya lavanta yağı gibi az miktarda esansiyel yağı jojoba gibi bir taşıyıcı yağla karıştırılmış olarak bileklerinize veya şakaklarınıza sürmeyi deneyin.
SOĞUK KOMPRES HAFİFLETİCİ ETKİ GÖSTEREBİLİR
Soğuk kompres kullanmak baş ağrısı semptomlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Boynunuza veya baş bölgenize soğuk veya donmuş kompres uygulamak iltihabı azaltır, sinir iletimini yavaşlatır ve kan damarlarını daraltır; bunların tümü baş ağrısı ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.
Çalışmalar, soğuk terapinin, belirli baş ağrısı türlerini yaşayanlara fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Soğuk kompres yapmak için su geçirmez bir torbayı buzla doldurun ve yumuşak bir havluya sarın. Baş ağrısını hafifletmek için kompresi boynunuzun arkasına, başınıza veya şakaklarınıza uygulayın.
ZENCEFİL VE LİMON SUYU KARIŞIMI
Zencefilin başınızdaki kan damarlarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olarak rahatlama sağladığı bilinmektedir. Baş ağrısını önlemek için zencefil tüketebilirsiniz. Eşit miktarda zencefil suyu ve limon suyunu karıştırın ve günde iki kez için. Bunun yanı sıra zencefil tozunu veya ham zencefili suda kaynatın ve buharını soluyun.
TARÇINI ALNINIZA UYGULAYIN
Tarçın aynı zamanda baş ağrılarından kurtulmada da etkili bir ajan görevi görür. Tarçın kullanmanın en etkili yollarından biri, bazı tarçın çubuklarını toz haline getirmektir. Kalın bir macun yapmak için biraz su ekleyin. Alnınıza ve şakaklarınıza uygulayıp 30 dakika uzanın ve ardından ılık suyla yıkayın.
KARANFİL KULLANIN
Bir başka doğal çarelerden biri de karanfildir. Ağrı kesici özellikleriyle zonklayan baş ağrılarını hafifletebilirler. Birkaç karanfili ezip temiz bir mendilin içine koyarak kullanın. Başınız ağrıdığında, ağrınız biraz geçinceye kadar ezilmiş karanfilin kokusunu içinize çekin.
Bazı bitkileri almak güvenli olsa da, çoğu yaygın olarak reçete edilen ilaçlarla etkileşime girebileceğinden ve hamile veya belirli sağlık koşullarına sahip kişiler için güvensiz olabileceğinden, şifalı bitkilerle takviye yaparken dikkatli olmak önemlidir.