Geçmek bilmeyen baş ağrısını şıp diye kesiyor! Limon suyuna karıştırın ve için: Şimşek gibi çakan ağrılara son veriyor

TARÇINI ALNINIZA UYGULAYIN Tarçın aynı zamanda baş ağrılarından kurtulmada da etkili bir ajan görevi görür. Tarçın kullanmanın en etkili yollarından biri, bazı tarçın çubuklarını toz haline getirmektir. Kalın bir macun yapmak için biraz su ekleyin. Alnınıza ve şakaklarınıza uygulayıp 30 dakika uzanın ve ardından ılık suyla yıkayın.

KARANFİL KULLANIN Bir başka doğal çarelerden biri de karanfildir. Ağrı kesici özellikleriyle zonklayan baş ağrılarını hafifletebilirler. Birkaç karanfili ezip temiz bir mendilin içine koyarak kullanın. Başınız ağrıdığında, ağrınız biraz geçinceye kadar ezilmiş karanfilin kokusunu içinize çekin.