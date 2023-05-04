Geçmek bilmeyen migren ataklarını tek seferde yok eden o yöntem!

Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen, aspirin gibi ilaçlarla tam netice alınamayan , aralıklarla gelen bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genetik temelli bir hastalıktır.migren hastalarında bulantı, kusma, ışığa hassasiyet görülmektedir.İşte migren atakları ve migren ağrılarını azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler.
Peki Migreni tetikleyen nedenler nelerdir :
Migren hastaları bu besinlere dikkat !
· Peynir, muz, çikolata, turunçgiller içerdikleri tiramin ve feniletilamin sebebiyle migreninizi tetikleyebilir.
· Tiraminden zengin besinleri tükettiğinizde kalp çarpıntısı, kan basıncında artış ile beraber baş ağrıları görülmeye başlanabilir. Bu da migren ataklarını tetikleyebilir.
· Avokado, salamura et, füme et bu besinleri de dikkat etmek gerekiyor.
Migren hastalarının genellikle histamin düzeyleri yüksek görülmektedir.
Kafein-migren ilişkisi
Kafein vücuttaki adenozin salınımını arttırır.Artan adenozinler ca+ kanallarını aktive eder. Vücutta nörotransmiter maddeler artar. Uyarılar oluşur ve migren ağrıları baş göstermeye başlayabilir.Bu tarz hastalarda kafein alım miktarlarına dikkat etmek gerekmektedir.
Öneriler
Yasaklı besinlerden, uzun süre açlıktan, stresten, basit karbonhidratlardan uzak durup, yukarıda yazılı olan migreni tetikleyen nedenlere dikkat edip, uyku düzeninizi de iyileştirdiğinizde migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.
Kısa bir hatırlatma;
Düşük magnezyum, glutamatın sinapslardan salınmasıyla beraber kalsiyumun nöronların içine akmasıyla bağlantılıdır. Sinapslardaki düşük magnezyum post sinaptik nöronal eksitasyona neden olur.Bir çok çalışma migren hastalarının düşük magnezyuma sahip olduğunu göstermektedir. doktorunuza bu konuda danışıp siz de böyle bir eksikliğin olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.