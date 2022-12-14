Geçmek bilmeyen sırt ve bel ağrısını ortadan kaldırıyor! 5 adımda dimdik bir iskeletin sırrı

Uzun oturma saatleri aynı zamanda doğru olmayan bir duruşla bir araya geldiğinde sırt problemlerinde de artış öne çıkıyor. İngiltere'de yapılan bir anket sonucunda pandemiyle birlikte ortaya çıkan evden çalışma süreci sonucunda 18 ila 29 yaş arası insanların %64'ünde sırt problemleri yaşadığını ortaya koydu.
Aile Hekimi Dr. Gill Jenkins, kontrolden çıkan bel ve sırt ağrıları sorunlarını ortadan kaldırmak için harekete geçilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Birçok insanın destekleyici bir sandalye yerine yemek masası sandalyesi, kanepe ve yatakta otururken çalıştığını söyleyen Jenkins, bunun duruş ve omurga sağlığına büyük zarar verdiğini belirtiyor.
The Mind Your Back adlı şirketin 1000 kişiyle yapılan bir anket sonucunda, bu ankete cevap verenlerin beşte birinin hafta boyunca çalıştıktan sonra hiç egzersiz yapmadıklarını, sadece yüzde yedisinin yürüyüş yaptığını belirtti. Ankete katılanların %56'sı bel ağrısı yaşadığını söylerken, %23'ü ise boyun ve omuz bölgelerinde ağrı sorunuyla uğraştığını dile getirdi.
Bel ve boyun ağrısı, ekranlar göz hizasında olmadığında veya sandalyeler sırtı destekleyemediğinde masa başı çalışanlarının ağrı yaşamasına neden olan yaygın şikayetlerdir. Dr. Jenkins, sırt bölgesine özen göstermenin stresi azalttığını ve enerjiyi artırdığını bu durumun aynı zamanda sırt ağrılarıyla da mücadelenin en iyi formülü olduğunu belirtti.
İŞTE SIRT AĞRILARIYLA MÜCADELE ETMENİN 5 ADIMI
ESNEME: Günde birkaç dakika bile olsa hafif bir esneme egzersizi yapmak, hareketliliği artırırken aynı zamanda kasların gevşemesine yardımcı olur. Böylece ani başlayan ağrı riski ortadan kaldırılabilir.
BÖLGESEL TERAPİ: Sıcak ve soğuk kompres uygulamalarını dönüşümlü olarak yapmak, ayrıca antiinflamatuar sprey, krem veya yamalar kullanmak oluşan sırt ağrılarını büyük oranda hafifletebilir.
EGZERSİZ: Yürümek, yüzmek, bisiklete binmek veya fitness… Tüm bu aktiviteler, kaslarınızı ve eklemlerinizi etkin kullanmanızı sağlayacak olan etkili egzersizler arasında yer alırken aynı zamanda sırt ağrısına neden olabilecek problemlerle kolaylıkla baş edebilmenizi mümkün kılıyor.
POSTÜR: Genel bir sırt ve bel ağrısıyla sıklıkla karşılaşıyorsanız, duruş bozukluğuna sahip olduğunuz anlamına gelebilir. Bu ağrıları hafifletmek, iyileştirmek için çalışırken veya bir şeyler izlerken sık sık duruşunuzu düzeltmek için kendinize hatırlatma yapmanızda fayda bulunuyor.