Geçmek bilmeyen sırt ve bel ağrısını ortadan kaldırıyor! 5 adımda dimdik bir iskeletin sırrı

Bel ve boyun ağrısı, ekranlar göz hizasında olmadığında veya sandalyeler sırtı destekleyemediğinde masa başı çalışanlarının ağrı yaşamasına neden olan yaygın şikayetlerdir. Dr. Jenkins, sırt bölgesine özen göstermenin stresi azalttığını ve enerjiyi artırdığını bu durumun aynı zamanda sırt ağrılarıyla da mücadelenin en iyi formülü olduğunu belirtti.

İŞTE SIRT AĞRILARIYLA MÜCADELE ETMENİN 5 ADIMI

ESNEME: Günde birkaç dakika bile olsa hafif bir esneme egzersizi yapmak, hareketliliği artırırken aynı zamanda kasların gevşemesine yardımcı olur. Böylece ani başlayan ağrı riski ortadan kaldırılabilir.

BÖLGESEL TERAPİ: Sıcak ve soğuk kompres uygulamalarını dönüşümlü olarak yapmak, ayrıca antiinflamatuar sprey, krem veya yamalar kullanmak oluşan sırt ağrılarını büyük oranda hafifletebilir.