Geçmeyen ağrıları tek seferde bitti! Böbreğinden çıkan...

Kahramanmaraş'ta 88 yaşındaki kadının böbreğinden 4 santimetre çapında taş çıktı. Başarılı ameliyat ile sağlığına kavuşan yaşlı kadın taburcu edildi.

İHA Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 14 çocuklu 88 yaşındaki kadın karnının sağ tarafından gelen ağrılar sonrası soluğu hastanede aldı. Hastanede Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren'in yaptığı tetkikler sonucu yaşlı kadının böbreğine taş olduğunu tespit etti. Hasta genel anestezi yerine belden aşağısı uyuşturularak ameliyata alındı. Bir buçuk saat süren riskli ameliyat sonrası yaşlı kadının böbreğindeki yaklaşık 4 santimetre çapında taş çıkarıldı.





"BÖBREĞİNDE 4 SANTİMETRE CİVARINDA TAŞI VARDI"

Yaşlı kadının taburcu edilip evine gönderileceğini ifade eden Dr. Mustafa Eren, "Emine teyzemiz 88 yaşında sağ yan tarafından şikayet ile geldi. Böbreğinde 4 santimetre civarında taşı vardı ve yaşa bağlı ek hastalıkları da vardı. Kalp yetmezliği ve astım gibi. Bu hastalarda genel anestezi riskli gibi ve ameliyat edilme şansı yoktu ve biz bu hastamızı belden aşağı uyuşturarak ameliyat ettik. Bir ay önce taşını aldık ve koruyucu amaçlı stent takmıştık bugün de stentini çıkardık. Şifa ile evine göndereceğiz" dedi.