Geçmeyen alerjiyle mücadelenin formülü! Mutlaka bu besini tüketin...



GENETİK KODLARINDA ATOPİ Mİ VAR?

Bir kişinin genetik olarak kodlarında atopi var ise o kişilerin hayatının herhangi bir döneminde atopinin gelişebileceğini de belirten Prof. Dr. Sarıçoban, "Ancak ortaya çıkabilmesi için çevresel olarak bu maddeyle karşılaşılması gerekir. Örneğin bir kişinin mangoya karşı bir atopi geni olabilir. Ancak bu kişi hayatı boyunca hiç mango yemezse mango alerjisi yaşamaz. Atopi alerjik bir hastalığa dönüşmediği sürece belirti vermez. Sadece kanda ya da deriden yapılan alerji testi pozitifliği vardır. Bir şeye duyarlılık söz konusu ve buna bağlı da şikayetler varsa bu alerji olduğu anlamına gelir" dedi.





ALERJİNİN ORTAYA ÇIKMASINI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER

"Polene alerjisi ya da atopisi olan kişinin şikayetleri polenin yoğun olduğu dönemde hastalığı tetikler ve alerjisi artar" diyen Prof. Dr. Sarıçoban, şunları söyledi: "Sigara dumanı, hava kirliliği, nem, yemek kokusu çevresel faktörledir. Ayrıca, işlenmiş gıdaların tüketilmesi, bağırsak florasının bozuk olması da çevresel faktörler arasında yer alır. Bu faktörler alerjik hastalıkların ortaya çıkışını kolaylaştırır. Bu faktörler epigenetik olarak tanımlanır. Yani genetik olmayıp ama o genetik yapıları taklit edercesine uyarır ve hastalığın ortaya çıkmasını sağlar. Hastalıktan uzak durmak için bu maddelerden korunmak gerekir."