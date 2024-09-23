Geçmeyen baş ağrınızın sebebi burnunuz olabilir! Eğer bu durum varsa...

Tuğrul, burun tıkanıklığı, belirtileri ve tedavi yöntemlerini aktararak, burun tıkanıklığının toplumun her yaş grubunda sıklıkla görülen bir sorun olduğunu aktardı.

Tuğrul, "Anatomik olarak burun içerisindeki eğrilikler, burun etlerinin büyük olması, burun kemiğinde travma ya da düşmeye bağlı oluşan eğrilikler olduğunu görüyoruz. Yine yaş grubuna baktığımızda çocuklarda geniz etinin büyük olması, alerjiye bağlı sebepler, yaşlılarda ise burun etlerinin aşırı büyümesi olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Tuğrul, burun tıkanıklığının rahatsızlık veren bir durum olduğuna dikkati çekerek, burun tıkanıklığına bağlı olarak baş ağrıları ve boğaz problemlerinin yaşandığını kaydetti.

"ALERJİLERE BAĞLI BURUN TIKANIKLARINDA İSE AĞIRLIKLI OLARAK İLAÇ TEDAVİSİNİ KULLANIYORUZ"

Belli dönemlerde enfeksiyonlara bağlı olarak sinüzit gibi belli sebeplerin de var olduğunu aktaran Tuğrul, "Burada önemli olan sebebe yönelik davranmak, sorunun kaynağının ne olduğunu bulup ona göre tedavi uygulamaktır. En sık problemlerin başında anatomik sorunlar geliyor. Bunun çözümü de ameliyattan geçiyor. Alerjilere bağlı burun tıkanıklarında ise ağırlıklı olarak ilaç tedavisini kullanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Tuğrul, çocukluk çağında görülen geniz eti problemlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Geniz eti, burun tıkanıklığı, ağız solunumu ve kulak problemlerine sebep olmaktadır. Bu tip durumlarda mutlaka önlem alınarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Süreci bazen ilaçlarla tedavi edebilmekteyiz. Çok ileri durumlarda ise hastamıza ameliyatı önermekteyiz. Travmalara bağlı burun tıkanıklarında bazen burunda şekil değişikli de olabiliyor. Bu tip durumlarda sadece burun içini düzeltmek yetmeyebilir. Burnu dışıyla birlikte düzeltmek gerekebilir. Bu süreçte estetikli olarak ameliyatlarımızı yapmaktayız. Burun tıkanıklığı ne kadar erken fark edilip tedavi yoluna gidilirse o kadar erken sonuçlar alabilmekteyiz."