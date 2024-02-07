Geçmeyen bel ve sırt ağrılarına kesin çözüm! Uyurken bunlara dikkat...

Bel ve sırt ağrılarının en önemli sebeplerini sıralayan Op. Dr. Özdemir Öztekin "Oturarak geçirilen uzun saatler, düzensiz beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, kilo artışı, obezite, eklem hastalıkları, kaza ve spor yaralanmaları, kronik sırt ağrılarının en yaygın sebepleri arasında sayılabilir. Çok yumuşak yataklarda uyurken vücut fazla gömüleceğinden dolayı, omurga gömülür ve doğal duruş bozulur. Çok sert yataklar da ise bel boşluğu desteklenmez. Her iki durumda da bel ağrısı yaşamak zorunda kalınabiliyor. Yatak seçiminin yanı sıra yastık seçimine de dikkat etmek gerekir. Zira gereğinden yüksek bir yastıkta yatmak da bel ağrılarına neden olabilir. Yastık kullanmadan uyumak ise boyunu desteksiz bırakacağından dolayı, tutulmalara ve ağrılara yol açabilir" dedi.



Op. Dr. Özdemir Öztekin, bel ve sırt ağrılarından kurtulmak şu tavsiyelerde bulundu:

"Çalışma masasının ve sandalyenin yüksekliğinin doğru ayarlanmalı, oturduğumuz sandalye sırtımızı desteklemelidir. Dengeli yük dağılımı için tek taraflı çantalar yerine iki taraflı sırt çantası kullanın, bir şeyleri kaldırmak için belden bükülerek değil, dizlerimizi bükerek yükü üst bacaklara aktarmalıyız. Saçı ıslak bırakmayıp, uyurken bel için bacaklar yastıkla desteklenmelidir"