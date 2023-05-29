Geçmeyen egzamanın şifası! Bu doğal antibiyotiği biraz sürün ve geçmesini izleyin...

Egzamalı kişilerde, ciltlerini kuruluğa ve tahrişe karşı daha duyarlı hale getiren kusurlu bir cilt bariyeri vardır. Bu durum, iltihaplanma ve kaşıntıya yol açabilir. Egzama genellikle aşağıdakiler gibi belirli çevresel faktörler tarafından tetiklenir:
Egzamayı hafifletmeye yardımcı olabilecek bir dizi doğal ürün vardır. En yaygın olanlardan bazıları:
Aloe vera: Aloe vera jeli doğal bir iltihap önleyicidir ve kaşıntılı, iltihaplı cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir.
Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi banyoları kaşıntılı cildi yatıştırmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. 1-2 bardak yulaf ezmesini ılık bir banyoya ekleyip 15-20 dakika bekletebilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı, cildi nemli tutmaya ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir.
Shea yağı: Shea yağı, cildi nemli tutmaya ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir.
E Vitamini yağı: E Vitamini yağı, iltihaplanmayı azaltmaya ve cildi hasardan korumaya yardımcı olabilecek doğal bir antioksidandır.
Papatya: Papatya doğal bir iltihap önleyicidir ve kaşıntılı, iltihaplı cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Papatya çayı yapabilir ve etkilenen bölgeye kompres olarak kullanabilirsiniz.
Calendula: Calendula doğal bir antiinflamatuardır ve kaşıntılı, iltihaplı cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bir aynısefa kremi veya merhem hazırlayıp etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz.
Manuka balı: Manuka balı doğal bir antibiyotiktir ve egzamaya katkıda bulunabilecek bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeye tedavi olarak manuka balı uygulayabilirsiniz.
Herkesin cildinin farklı olduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle bir kişi için işe yarayan başka bir kişi için işe yaramayabilir. Hangi doğal ürünün sizin için doğru olduğundan emin değilseniz, doktorunuzla veya dermatologunuzla konuşun.
Doğal ürünlerin egzama tedavisi olmadığını da belirtmek önemlidir. Semptomları hafifletmeye yardımcı olabilirler, ancak durumun tekrarlanmasını engellemezler. Şiddetli egzamanız varsa, tedavi için bir doktora görünmeniz gerekir.