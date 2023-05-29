Geçmeyen egzamanın şifası! Bu doğal antibiyotiği biraz sürün ve geçmesini izleyin...

Manuka balı: Manuka balı doğal bir antibiyotiktir ve egzamaya katkıda bulunabilecek bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeye tedavi olarak manuka balı uygulayabilirsiniz.

Herkesin cildinin farklı olduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle bir kişi için işe yarayan başka bir kişi için işe yaramayabilir. Hangi doğal ürünün sizin için doğru olduğundan emin değilseniz, doktorunuzla veya dermatologunuzla konuşun.