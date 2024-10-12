Geçmeyen eklem ağrılarının ardındaki gizli tehdit!

Osteoartritin ortaya çıkmasını önlemek veya mevcut olan hastalığın ilerlemesinin önüne geçmek açısından sağlıklı hayat tarzının benimsenmesi ve eklemlere aşırı yük binmesinin önlenmesi gerekiyor.

Eklemlere yük binmemesi için büyük ve geniş eklemlerin çeşitli hareketlerde "kaldıraç" olarak kullanılması gerekiyor. Örneğin, ağır bir kapıyı açarken basıncın ele değil omza yönlendirilmesi, alışveriş poşetlerinin tek elde değil, her iki elde veya sırtta taşınması, uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınarak belirli aralıklarla mola verilmesi ve hareket edilmesi tavsiyeler arasında sıralanıyor.

Kişiler, artrit konusunda aile hekimi ve en yakınlarında bulunan Sağlıklı Hayat Merkezinden danışmanlık alabiliyor. Hekim tarafından reçete edilen ilaçların belirtilen şekilde, sürede ve düzenli kullanımı önem taşıyor.