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Geçmeyen göz seğirmesini sakın hafife almayın! İşte altında yatan nedenler

Göz kapağınız gün içinde istemsizce seğiriyor ve bu durum bir türlü geçmiyorsa, “Yorgunluktandır” deyip geçmeyin. Çoğu zaman stres, uykusuzluk, yoğun ekran kullanımı veya göz kuruluğu gibi basit nedenlerle ortaya çıkan göz seğirmesi, uzun sürdüğünde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir şikayet olabilir. Uzmanlar, özellikle tekrarlayan ve günlük yaşam konforunu bozan seğirmelerde göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Peki göz seğirmesinin altında hangi nedenler yatıyor ve ne zaman doktora başvurmak gerekiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:35
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Geçmeyen göz seğirmesini sakın hafife almayın! İşte altında yatan nedenler

Göz kapağında gün içinde birkaç kez meydana gelen istemsiz hareketler çoğu kişinin önemsemediği şikâyetler arasında yer alıyor. Uykusuzluk, stres, yoğun ekran kullanımı ve göz kuruluğu gibi nedenlerle ortaya çıkabilen göz seğirmesi çoğu zaman kendiliğinden geçiyor. Ancak şikâyetin uzaması ve tekrarlaması durumunda basit bir yorgunluk belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halit Oğuz, uzun süren göz seğirmelerinde öncelikle göz kuruluğu başta olmak üzere olası nedenlerin ayrıntılı muayeneyle araştırılması gerektiğini belirtti.

GÖZ KURULUĞU SEĞİRMEYİ TETİKLEYEBİLİYOR

Göz seğirmesinin çoğu zaman masum nedenlere bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz, "Göz seğirmesi aslında çoğu zaman masum. Yorgunluktan, stresten, az su tüketmekten ve son zamanlarda çok sık gördüğümüz göz kuruluğundan kaynaklanabiliyor" dedi. Stresin azaltılması, yeterli dinlenme ve su tüketiminin artırılmasının şikâyetlerin hafiflemesine yardımcı olabileceğini belirten Prof. Dr. Oğuz, göz kuruluğu tespit edildiğinde ise damla tedavileri ve gerekli diğer uygulamalarla hastaların rahatlatılabildiğini söyledi.

GEÇMEYEN SEĞİRMEDE MUAYENE GEREKİYOR

Göz seğirmesinin belirli bir süre içerisinde geçmemesi halinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Oğuz, "Dirençliyse, geçmiyorsa, uzun sürüyorsa, hastayı çok rahatsız ediyorsa ve günlük konforunu bozuyorsa mutlaka öncelikle bir göz hastalıkları uzmanına başvurmalı" ifadelerini kullandı. Nadir durumlarda göz seğirmesinin nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabileceğini aktaran Prof. Dr. Oğuz, göz muayenesinde böyle bir şüphe oluşması halinde hastanın nörolojiye yönlendirildiğini belirtti.

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ÇOCUKLARDA EKRAN VE STRES ÖNE ÇIKIYOR

Göz seğirmesinin çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebildiğini belirten Prof. Dr. Oğuz, çocuklarda okul stresi, ders yoğunluğu ve ekran kullanımının önemli tetikleyiciler arasında bulunduğunu söyledi. İleri yaşlarda ise uzun süre ekran karşısında kalmaya bağlı göz kuruluğunun öne çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Oğuz, "Göz seğirmesi bir yana, herhangi bir göz patolojisi olmasa bile her kişinin yılda bir kere göz muayenesi olması gerekiyor" diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

GÖZ MUAYENESİ BAŞKA HASTALIKLARI DA ORTAYA ÇIKARABİLİYOR

Düzenli göz muayenesinin yalnızca görme sorunlarının tespiti açısından değil, bazı sistemik hastalıkların erken fark edilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz, diyabetin retina üzerindeki etkilerinin göz muayenesinde görülebildiğini söyledi. Glokomun da uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz, "Glokom sinsidir, ağrı yapmaz. Yavaş yavaş görme sinirini etkiler ve siz bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Erken tanı ve erken tedavi birçok göz hastalığında hastalığı durdurmak için çok önemli" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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