Geçmeyen göz seğirmesini sakın hafife almayın! İşte altında yatan nedenler

Göz seğirmesinin çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebildiğini belirten Prof. Dr. Oğuz, çocuklarda okul stresi, ders yoğunluğu ve ekran kullanımının önemli tetikleyiciler arasında bulunduğunu söyledi. İleri yaşlarda ise uzun süre ekran karşısında kalmaya bağlı göz kuruluğunun öne çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Oğuz, "Göz seğirmesi bir yana, herhangi bir göz patolojisi olmasa bile her kişinin yılda bir kere göz muayenesi olması gerekiyor" diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

GÖZ MUAYENESİ BAŞKA HASTALIKLARI DA ORTAYA ÇIKARABİLİYOR

Düzenli göz muayenesinin yalnızca görme sorunlarının tespiti açısından değil, bazı sistemik hastalıkların erken fark edilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz, diyabetin retina üzerindeki etkilerinin göz muayenesinde görülebildiğini söyledi. Glokomun da uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz, "Glokom sinsidir, ağrı yapmaz. Yavaş yavaş görme sinirini etkiler ve siz bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Erken tanı ve erken tedavi birçok göz hastalığında hastalığı durdurmak için çok önemli" şeklinde konuştu.