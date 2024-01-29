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Geçmeyen öksürük o hastalığın habercisi! Alerji sandığınız aslında...

Pek çok kişi uzun süren öksürüklerden şikayetçi olabiliyor. Uzmanlar bunun, yaygın virüslere maruz kalma eksikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor. Yakın zamanda soğuk algınlığı yaşamadıysanız da öksürüğünüzün nedeni alerji olabilir. Bir doktor, uzun süren öksürüğün nedeninin son derece yaygın bir sindirim sorunu olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:59
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Geçmeyen öksürük o hastalığın habercisi! Alerji sandığınız aslında...

Uzmanlar, öksürüğün ağaç ve gaz polenlerine, ev tozu akarlarına ve kedi ve köpeklere karşı alerjilerde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, alerji ilacı aldıktan sonra öksürüğünüzün devam etmesi halinde bunun nedeninin başka bir şey olabileceğini söyledi.

Dr. Salhab, şunları söyledi: "Çoğu insan bu tıbbi gerçeği bilmiyor ancak sürekli boğazınızı temizleme ihtiyacı, ağzınızda ekşi tat, sürekli kronik öksürük, boğazınızda bir şey varmış hissi aslında alerjiden kaynaklanmıyor olabilir. Asit reflüsünden olabilir."

Dr. Salhab, bu sendroma laringofaringeal reflü (LPR) adı verildiğini söyledi.

Şöyle devam etti: "Bazen LPR'li kişilerde asit reflüsünün düzenli belirtileri görülmez, bu da tanı koymayı zorlaştırır ve sıklıkla alerjiyle karıştırılmasının nedeni budur."

Dr Salhab şunları ekledi: "Geçemeyen öksürüğünüz varsa asit reflü konusunda size yardımcı olabilecek bir gastroenterologla görüşebilirsiniz."

Uzmanlar, laringofaringeal reflüde mide içeriğinin yemek borunuza ve boğaza ve/veya ses tellerine kadar geri akması olduğunu söylüyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:

  • Ses kısıklığı/zayıflığı
  • Aşırı boğaz temizleme
  • Kronik kuru öksürük
  • Boğazda aşırı mukus/balgam (özellikle sabahları)
  • Ağızda acı/kötü/"asit" tadı
  • Yutma güçlüğü
  • Mide ekşimesi veya hazımsızlık
  • Boğazda bir yumru veya gerginlik hissi
  • Boğazda yanma/kuruluk
  • Boğaz ağrısı
  • Bazen nefes almada zorluk
  • Astımın alevlenmesi - reflü ile komplike olduğunda astımın kontrol edilmesi daha zordur
  • Özellikle geceleri boğulma veya öksürme atakları
  • Özellikle gün içinde aşırı geğirme

Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuza danışın.

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