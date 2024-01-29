Geçmeyen öksürük o hastalığın habercisi! Alerji sandığınız aslında...

Uzmanlar, öksürüğün ağaç ve gaz polenlerine, ev tozu akarlarına ve kedi ve köpeklere karşı alerjilerde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, alerji ilacı aldıktan sonra öksürüğünüzün devam etmesi halinde bunun nedeninin başka bir şey olabileceğini söyledi.
Dr. Salhab, şunları söyledi: "Çoğu insan bu tıbbi gerçeği bilmiyor ancak sürekli boğazınızı temizleme ihtiyacı, ağzınızda ekşi tat, sürekli kronik öksürük, boğazınızda bir şey varmış hissi aslında alerjiden kaynaklanmıyor olabilir. Asit reflüsünden olabilir."
Dr. Salhab, bu sendroma laringofaringeal reflü (LPR) adı verildiğini söyledi.
Şöyle devam etti: "Bazen LPR'li kişilerde asit reflüsünün düzenli belirtileri görülmez, bu da tanı koymayı zorlaştırır ve sıklıkla alerjiyle karıştırılmasının nedeni budur."
Dr Salhab şunları ekledi: "Geçemeyen öksürüğünüz varsa asit reflü konusunda size yardımcı olabilecek bir gastroenterologla görüşebilirsiniz."
Uzmanlar, laringofaringeal reflüde mide içeriğinin yemek borunuza ve boğaza ve/veya ses tellerine kadar geri akması olduğunu söylüyor.
Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:
Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuza danışın.