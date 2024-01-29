Geçmeyen öksürük o hastalığın habercisi! Alerji sandığınız aslında...

Uzmanlar, öksürüğün ağaç ve gaz polenlerine, ev tozu akarlarına ve kedi ve köpeklere karşı alerjilerde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, alerji ilacı aldıktan sonra öksürüğünüzün devam etmesi halinde bunun nedeninin başka bir şey olabileceğini söyledi.