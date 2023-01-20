Geçmeyen öksürükle mücadele edenler dikkat! Uzmanı uyardı: Sebebi...

Whittamore, "Covid insanları birçok farklı şekilde etkiliyor. Bazı insanlar akciğerlerinde yara izi bırakabiliyor ve bu da uzun süreli öksürüğe neden olabiliyor. Bu nedenle, Covid'i geçirdikten dört hafta sonra hala öksüren herkesin gerçekten bir göğüs röntgeni çekmesi ve kontrolden geçmesi gerektiğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık üç ila dört hafta, hatta daha uzun süre öksürüğü olan herkesin diğer hastalıklara da yakalanmamak için mutlaka sağlık hizmetlerine başvurması gerektiğini söyleyen doktorlar, bu kontrollerin olası diğer hastalıkları da engelleyebileceğini dile getiriyor.

Strep A'nın bir sonucu olarak öksürük ve boğaz ağrısı olan birçok çocuk ve bazı yetişkinler de gördüklerini söyledi.