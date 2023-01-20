Geçmeyen öksürükle mücadele edenler dikkat! Uzmanı uyardı: Sebebi...

Yüksek oranda görülen grip, nezle gibi alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları ile ilgili, Profesör Dr. Kamila Hawthorne, bazı mevcut solunum yolu enfeksiyonlarının normalden daha uzun sürdüğünü gösterdiğini belirtti.
"SON İKİ KIŞ BOYUNCA İZOLASYON NEDENİYLE OLABİLİR"
Sebebin ne olduğundan tam olarak emin olmasalar da, halkın büyük bir bölümünün son iki kış boyunca izole olduğunu ve bu durumun enfeksiyonlara karşı dirençleri azaltmış olabileceğini gösterdiğini dile getirdi.
Ayrıca bazı durumlarda birbiri ardına enfeksiyon kapmak söz konusu olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık'ta Astım ve Akciğer Kliniği'nde görev yapan Dr. Andrew Whittemore, bu kış daha yoğun öksürükle karşılaştıklarını, bunun hava değişiklikleri ve belirli virüslerin doğasıyla ilgili olabileceğini dile getirdi.
"DOKTOR KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN"
Whittamore, "Covid insanları birçok farklı şekilde etkiliyor. Bazı insanlar akciğerlerinde yara izi bırakabiliyor ve bu da uzun süreli öksürüğe neden olabiliyor. Bu nedenle, Covid'i geçirdikten dört hafta sonra hala öksüren herkesin gerçekten bir göğüs röntgeni çekmesi ve kontrolden geçmesi gerektiğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.
Yaklaşık üç ila dört hafta, hatta daha uzun süre öksürüğü olan herkesin diğer hastalıklara da yakalanmamak için mutlaka sağlık hizmetlerine başvurması gerektiğini söyleyen doktorlar, bu kontrollerin olası diğer hastalıkları da engelleyebileceğini dile getiriyor.
Strep A'nın bir sonucu olarak öksürük ve boğaz ağrısı olan birçok çocuk ve bazı yetişkinler de gördüklerini söyledi.
Dr Whittamore, öksürüğün genellikle endişelenecek bir şey olmadığını, ancak "bazen altta yatan astım veya KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) olan insanları yakalarsınız, çünkü hırıltılı nefes, nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir" dedi.