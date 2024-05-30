Geçmeyen sivilcelerinizin sebebi bu olabilir! Sağlıklı olmak isterken sağlığınızdan olmayın...

Günümüz toplumunda, fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olma arzusu, özellikle gençler arasında giderek artıyor. Sosyal medyanın ve popüler kültürün etkisiyle, kaslı ve estetik bir görünüme sahip olma isteği, birçok insanı spor salonlarına ve gıda takviyelerine yönlendiriyor. Bu noktada, protein tozlarının kas gelişimini desteklemek için yaygın olarak kullanıldığını ve iyi bir vücuda sahip olma yolunda kullanılan bu takviyelerin, cildin yağ dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade eden Dr. Eda Yıldırım, "Özellikle süt bazlı proteinler, laktoz intoleransı olan kişilerde sindirim sorunlarına ve ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar ciltte kızarıklık, kaşıntı ve döküntü şeklinde ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, protein tozlarının içerdiği bazı katkı maddeleri ve yapay tatlandırıcılar, ciltte akne ve sivilce oluşumunu tetikleyebilir" dedi.

Protein tozlarının cildin yağ üretimini artırarak, akne ve sivilce oluşumuna zemin hazırladığını belirten Yıldırım, "Özellikle hormon dengesizliklerine neden olabilen süt bazlı proteinler, bu konuda daha risklidir. Protein tozlarında bulunan bazı hormonlar ve büyüme faktörleri, vücudun doğal hormon dengesini bozarak ciltte problemlere yol açabilir" şeklinde konuştu.

"GÜNLÜK PROTEİN İHTİYACI AŞILMAMALI"

Protein tozu kullanımında aşırıya kaçmamak gerektiği hakkında uyaran Dr. Eda Yıldırım, "Günlük protein ihtiyacını aşan miktarlarda takviye almak, cilt problemlerine yol açacaktır. Ayrıca, doğal protein alımına özen göstermek, kas gelişimini desteklerken cilt üzerindeki olumsuz etkileri de minimize edebilir. Dengeli bir beslenme programı ve yeterli su tüketimi ise cilt sağlığı için kritik öneme sahiptir. Yeterli miktarda sebze, meyve ve tam tahıl tüketmek, cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar" ifadelerini kullandı.

"BİLİNÇLİ TERCİHLER YAPILMALI"

Düzenli cilt temizliği ve uygun cilt bakım ürünleri kullanmanın protein tozlarının neden olabileceği akne ve sivilcelerin önlenmesine yardımcı olabileceğini söyleyen Yıldırım, "Gençler ve sporcular, protein tozu kullanırken, cilt sağlıklarını korumak adına bilinçli tercihler yapmalı ve gerektiğinde uzmanlardan destek almalı. Unutulmamalı ki, iyi bir vücuda sahip olmanın yanı sıra, sağlıklı ve güzel bir cilt de genel görünümün önemli bir parçasıdır" dedi.