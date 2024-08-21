Geçmeyen sivrisinek ısırıklarına çözüm!

Yaz aylarında sivrisinek saldırısı en güzel anlarımızın kabusu olabiliyor. Bazıları sadece hafif kızarıklık ve şişlik bırakırken, bazıları ise kaşınıyor ve geçmek bilmiyor. İşte bu geçmek bilmeyen ısırık izlerinin nedeni bağışıklık sisteminizde gizli olabilir.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:42 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında en rahatsız edici durumlardan biri de sivrisinek ısırıkları. Gerek kıyafetlerimizin askılı, kısa kollu olması, gerekse de sulak, yeşillik ve açık alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi sivrisineklerden kaçınmayı zorlaştırıyor. Bazı sivrisinek ısırıkları vücutta hafif şişlik ve kızarıklık yaratırken, bazılarının iyileşmesi ise daha uzun sürebiliyor. Sivrisinek ısırıkları tehlikeli olabilir mi? Bazıları neden iyileşmez? Bu soruların yanıtlarını Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde verdi.





KAŞINTI, KABARIKLIK OLUYOR

Sivrisineklerin, insan derisine incecik iğne benzeri bir yapı (proboscis) ile girerek kan emdiklerini söyleyen Prof. Dr. İğde, "Bu süreçte, vücuda kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) bir madde enjekte ederler. Bu maddeye karşı vücut, bir bağışıklık yanıtı olarak histamin salgılar ve bu da kızarıklık, kaşıntı ve şişlikle sonuçlanır" dedi. Sivrisinek ısırıklarının genellikle kaşıntılı, kırmızı ve hafifçe kabarık şişlikler olarak ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. İğde, "Bu şişlikler, genellikle ısırığın hemen ardından belirginleşir ve birkaç saat içinde en yüksek düzeyine ulaşır" dedi.