Geçmeyen vücut ağrılarından kurtulun! Bu 5 adımı uygulamak yeterli...



2. FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN

Günümüzün en önemli problemleri arasında gelen hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları aşırı kiloyu da beraberinde getiriyor. Biyomekanik olarak insan vücudunda meydana gelen 1 kg'lık artış, dizlere fazladan 5 kg'lık yük olarak yansıyor. Fazla kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi ise en çok diz eklemlerinde kendini hissettiriyor. Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarına zarar veriyor. Kıkırdakların tahrip olmasıyla eklemi oluşturan kemikler de olumsuz etkileniyor ve ağrılı deformasyonlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle kilo vermek için sporun çok daha kolay ve keyifli yapılabildiği güneşli günlerin kıymetini bilmek ve ağır, kalorisi fazla yemeklerin yerine taze sebze-meyvelere sofralarda çok daha fazla yer açmaya dikkat edin.



3. YÜZMEK İÇİN FIRSAT OLUŞTURUN

Yüzmenin temel faydalarından biri de kas ve eklemlerin çalışmasını desteklemesidir. Yüzme, kasların kuvvetinin ve eklemlerin hareket yeteneğinin artırılmasını sağlar. Aynı zamanda vücuda genel bir esneklik verir. Bu nedenle omurga sağlığınız için imkân buldukça deniz ve havuzlardan bol bol yararlanın. İşe ilk başta kendinizi fazla yormadan sırt üstü yüzerek başlayın, diğer stillere sonra geçin. Ardından da yüzme programınızı haftada 2-3 güne çıkartmaya gayret edin.