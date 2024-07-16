Geleneksel lezzetimiz aşure meğer kilo verdiriyormuş! Eğer böyle tüketilirse...





"AŞUREYİ KISIK ATEŞTE VE SIK SIK KARIŞTIRARAK PİŞİRİN"

Aşure hazırlarken taze ve kaliteli malzemeler kullanılmasını öneren Çakaloğlu, "Kuru meyveler ve yağlı tohumları dikkatli seçin. Şeker miktarını sınırlayarak doğal tatlandırıcılar, bal veya pekmez kullanabilirsiniz. Aşureyi kısık ateşte ve sık sık karıştırarak pişirin, böylece malzemeler eşit şekilde pişer ve yanmaz. Porsiyon kontrolü yaparak sağlıklı bir şekilde tüketin ve aşureyi hazırladıktan sonra temiz bir kapta buzdolabında saklayın. Buna rağmen diyet yapanların ve diyabet gibi kronik hastalığı olanların tükettikleri miktara dikkat etmeleri gerekir. Aşure besleyici olsa da yaklaşık 200 gramlık bir porsiyonu 350-400 kalori içerir. Bu kaloriyi azaltmak ve aşureyi daha sağlıklı hale getirebilmek için yapılabilecek en güzel değişiklik, şeker yerine bal veya pekmez konulması olacaktır. Üzerini süsleme için nar ve tarçın eklemeyi de unutmayın. 1 porsiyon aşure, aşure 3 dilim ekmek, 1 köfte ve 1 meyvenin toplamına eşdeğerdir" dedi.