Genç yaşlarda görülen kalp krizi giderek artıyor! Uzmanı uyardı: “Sebebi her gün yaptığımız…”

Bilim insanları, 25-44 yaş arasındaki arasındaki kişilerin giderek daha fazla “kalp krizi riskiyle” karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi tarafından yapılan ulusal bir araştırma, uzmanların rahatsız edici eğilimler konusunda uyarmaya devam etmesine rağmen, gençlerin kalp hastalığı riskleri konusunda büyük ölçüde umursamadıklarını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

Bilim insanları, artık insanların fiziksel olarak daha az aktif olduğu bir toplumda yaşadığını ve genel olarak ekran başında geçirilen sürenin daha fazla olduğunu belirtiyor. Pek çok insan, işi için daha az aktivite bulunuyor. Bütün gün oturdukları için tehlike giderek daha fazla yükseliyor. Giderek artan sayıda ortaya çıkan genç yaştaki "kalp krizi vakaları" ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ron Blankstein, kalp hastalığını önlemek için atılan adamlar konusunda hiçbir zaman geç olmadığına vurgu yaptı.

"OBEZİTE VE COVID-19 SALGINI EN ÖNEMLİ İKİ ETKEN" Blankstein, bunun nedeninin büyüyen obezite salgını ve Covid-19 salgını olduğunu dile getiriyor. Blankstein, genç yaştaki bir diğer sebebin şeker hastalığındaki artış olduğunu söyledi. Ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden gençlerin ve zararlı madde kullanımının da bu riski büyük oranda artırdığına vurgu yaptı. Ayrıca yeterince hareket edilmemesi de bu riski artıran diğer bir faktör öne çıkıyor. Blankstein, ekran başında geçirilen sürenin daha fazla olduğunu söylerken, fiziksel enerji harcamadaki düzeyin yetersizliğine vurgu yaptı.