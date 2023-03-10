Genç yaşlarda görülen kalp krizi giderek artıyor! Uzmanı uyardı: “Sebebi her gün yaptığımız…”

Bilim insanları, artık insanların fiziksel olarak daha az aktif olduğu bir toplumda yaşadığını ve genel olarak ekran başında geçirilen sürenin daha fazla olduğunu belirtiyor. Pek çok insan, işi için daha az aktivite bulunuyor. Bütün gün oturdukları için tehlike giderek daha fazla yükseliyor.
Giderek artan sayıda ortaya çıkan genç yaştaki "kalp krizi vakaları" ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ron Blankstein, kalp hastalığını önlemek için atılan adamlar konusunda hiçbir zaman geç olmadığına vurgu yaptı.
"OBEZİTE VE COVID-19 SALGINI EN ÖNEMLİ İKİ ETKEN"
Blankstein, bunun nedeninin büyüyen obezite salgını ve Covid-19 salgını olduğunu dile getiriyor. Blankstein, genç yaştaki bir diğer sebebin şeker hastalığındaki artış olduğunu söyledi.
Ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden gençlerin ve zararlı madde kullanımının da bu riski büyük oranda artırdığına vurgu yaptı. Ayrıca yeterince hareket edilmemesi de bu riski artıran diğer bir faktör öne çıkıyor.
Blankstein, ekran başında geçirilen sürenin daha fazla olduğunu söylerken, fiziksel enerji harcamadaki düzeyin yetersizliğine vurgu yaptı.
"İŞLENMİŞ GIDALAR KALP KRİZİ YAŞ ARALIĞINI GİDEREK DÜŞÜRÜYOR"
Tüketilen besinler ise; bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. Beslenme sisteminde bulunan işlenmiş gıdalardaki tüketiminin giderek artış göstermesi oldukça yoğun bir şekilde görülüyor.
Meyve gibi daha sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesi, sebzeler kepekli tahıllar ve işlenmemiş yiyeceklerin büyük bir değişiklik ortaya çıkarabileceğini belirtiyor.
"RİSK FAKTÖRLERİ EN ERKEN YAŞLARDAN İTİBAREN DEĞERLENDİRİLMELİ"
Kardiyoloji Direktörü Dr. Laxmi Mehta, kalp hastalığı risk faktörlerini genç yaşta ele almak önemli olduğunu, çünkü koşulların daha erken yaşta tedavi edildiğinde, kalp hastalığının ilerlemesini veya gelişmesinin yavaşlatabileceğini dile getiriyor.
Ohio State Wexner Tıp Merkezi, yaptığı açıklamada; yine de pek çok genç kalp hastalığını orta yaşlı ve yaşlılara özgü bir sorun olarak görmezden geldiği için, saptanabilir ve dolayısıyla önlenebilir hastalıklar genellikle gözden kaçtığını belirtti.
Sağlam bir kişisel sağlık planına erişimi olmayanlar için, kendinizi korumanın temel sekiz adımı bulunuyor. Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından açıklanan ve herhangi birinin iyi bir kalp sağlığını korumak için yapması gereken sekiz şey olarak nitelendirdiği bu adımlar; nikotinden kaçınmak, daha fazla egzersiz yapmak, kolesterol korumak, kan şekerini yönetmek, tansiyonu dengede tutmak, kilo düzeyine dikkat etmek ve en az yedi ila dokuz saat uyumak olarak belirleniyor.
"KALP HASTALIKLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖNLENEBİLİR"
Blankstein, kalp hastalığının çoğunlukla önlenebilir olduğunu, bu nedenle kimsenin kalp hastalığına mahkum olmadığını bilmesinin önemli olduğunu düşündüğünü dile getiriyor.
Blankstein, tüm uyarılarıyla birlikte; "Kalp hastalığı riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz çok şey var. Bu önleyici çabalardan bazılarına başlamak için asla geç değildir. Ancak genel olarak, ne kadar erken başlarsak o kadar iyidir, çünkü insanlarda kalp hastalığı olduğunda ve teşhis edildiğinde 30'lu veya 40'lı yaşlarında, genellikle on yıllardır birikiyor. Kalp hastalığını önlemeyi düşünmeye başlamak için asla geç değildir" açıklamasında bulundu.