Genç yaşta kazanılan o alışkanlık kireçlenmeyi önlüyor!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşe Yener Güçlü, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüşün sağlığa faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yürüyüşün kalp ve damar sağlığından kan şekeri kontrolüne kadar birçok alanda etkili olduğunu belirten Güçlü, "Düzenli tempolu yürüyüş kalp kasını güçlendirir, damar esnekliğini artırır, kan basıncını dengeler ve kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) yükseltir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette yürüyüş, kalp krizi ve inme riskini belirgin şekilde azaltır" dedi.



Yürüyüşün insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü ifade eden Güçlü, kilo kontrolüne de katkı sağladığını kaydederek, düzenli yürüyüşün özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığını ve metabolizmayı hızlandırdığını dile getirdi.



"UYKU KALİTESİNİ YÜKSELTİR, ZİHİNSEL BERRAKLIĞI VE HAFIZAYI DESTEKLER"

Yürüyüşün ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Güçlü, "Yürüyüş endorfin salınımını artırır; stres, anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltır. Uyku kalitesini yükseltir, zihinsel berraklığı ve hafızayı destekler. Orta tempolu yürüyüş bağışıklık sistemini güçlendirir, inflamasyonu azaltır. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Ancak yürüyüşün eklem sağlığına olan etkileri daha da etkileyicidir" ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞTA KAZANILAN ALIŞKANLIK KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde düzenli yürüyüşün kemik mineral yoğunluğunu artırdığını belirten Güçlü, "Yetişkinlikteki kemik kütlesinin önemli bir kısmı bu dönemde kazanıldığı için, genç yaşta edinilen bu rezerv ileride osteoporoz ve kırık riskini belirgin şekilde düşürür. Aynı zamanda eklem kıkırdağının beslenmesini destekleyerek uzun vadede kireçlenme riskini azaltır ve eklem hareketliliğini korur. Erken yaşta kazanılan kas gücü ve denge becerisi, yaşlanma sürecinde kas kaybını yavaşlatır. Böylece ileri yaşlarda düşme riski azalır, bağımsızlık daha uzun süre korunur ve günlük yaşam aktiviteleri daha rahat sürdürülür" şeklinde konuştu.