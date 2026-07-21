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Gençlerde kalp krizi alarmı! Son 4 yılda vakalar yüzde 66 arttı

Kalp krizi uzun yıllar boyunca ileri yaş hastalığı olarak kabul edilirken, son yıllarda yapılan araştırmalar genç yetişkinlerde kalp krizi görülme sıklığının dikkat çekici şekilde arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu artışın temel nedenleri arasında sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi risk faktörlerinin genç yaşlarda daha yaygın görülmesini gösteriyor.

İHA Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:54 PAYLAŞ ABONE OL

ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre, 2019 yılında 18-44 yaş grubundaki yetişkinlerin yüzde 0,3'ü kalp krizi geçirirken, bu oran 2023 yılında yüzde 0,5'e yükseldi. Dört yıllık süreçte yaklaşık yüzde 66'lık artış yaşanırken, aynı dönemde diğer yaş gruplarında kalp krizi görülme sıklığının azalması dikkat çekiyor.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamidi, genç yaşta görülen kalp krizlerinin artık istisna olmaktan çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Poliklinikte artık yalnızca ileri yaştaki hastaları değil, 30'lu hatta 20'li yaşlardaki bireyleri de ciddi kalp-damar hastalıkları nedeniyle değerlendiriyoruz. Genç olmak tek başına kalp krizine karşı koruyucu değildir. Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve obezite gibi risk faktörleri erken yaşlarda ortaya çıktığında damar yapısında sessiz ama ilerleyici hasarlar oluşabiliyor."





"GENÇ KADINLARDA DA RİSK ARTIYOR"

Kalp krizi erkeklerde daha sık görülmeye devam etse de son yıllarda yayımlanan çalışmalar, genç kadınlarda kalp krizi görülme sıklığının arttığını ve sonuçlarının erkeklere göre daha ağır seyredebildiğini gösteriyor. Dr. Hamidi, kadınlarda belirtilerin zaman zaman farklı seyredebildiğine dikkat çekerek, göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı, mide bulantısı, sırt ve çene ağrısı gibi şikâyetlerin de önemsenmesi gerektiğini ifade etti.